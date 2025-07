Organizaciones sindicales mostraron su apoyo a CFK y denunciaron el fallo de la Corte

"A Cristina se le ha negado justicia: la causa Vialidad es un mamarracho jurídico que sirvió como excusa para concretar esta proscripción. Los jueces involucrados carecieron de imparcialidad, le impidieron ejercer plenamente su derecho a la defensa y, además, violaron el principio de non bis in idem, que establece que una persona no puede ser juzgada dos veces por la misma causa", señalaron fuentes que participaron del encuentro.