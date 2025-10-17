Omar Parisi: "La Legislatura es una escribanía controlada por el Ejecutivo"

Pasaron los años y Omar Parisi está casi igual que siempre. Determinante en sus decisiones pero a la vez con un tono temple en su voz. A pesar de haber sido intendente de Luján y muchos años legislador y vivir - bien- de la actividad privada hace 8 años, está expectante con la posibilidad de volver a la Legislatura por el Frente Justicialista.

No los odia, pero no olvida que hubo intendentes justicialistas que en 2019 no sólo que no lo militaron a él y a Lucas Ilardo como candidato a gobernador y a vice sino que lo hicieron por lo bajo por Omar De Marchi, que era de La Unión Mendocina. "No tengo relación cercana con ningún intendente peronista ", asegura pero deja las puertas abiertas.

-La Legislatura durante los últimos ocho años ha sido más parecida a una escribanía que a una Legislatura. Lo viví a parte de ese proceso. Fui diputado hace ocho años atrás, o sea que viví ese proceso de transformación, donde se discutía poco, se discute poco. Está todo muy controlado desde el Ejecutivo Provincial. Esperemos dar otra impronta porque falta debate.

- Recuerdo hace 20 años, que vos también eras legislador, el presupuesto se aprobaba a la madrugada.

- Ahora es todo muy fugaz. Creo que le hizo mucho daño a la pandemia el funcionamiento de la Legislatura. Hubo una costumbre de sesionar desde la casa. Voy con esa idea de recuperar la discusión, los acuerdos, porque hay veces que hay que hacer acuerdos y que convengan al pueblo mendocino. Pero no está bien que todo sea, que se sepa cuándo, cómo, a qué momento, que no se discuta nada y que la verdad que tengamos... No es culpa de la Legislatura, pero sí tiene parte que ver en la caída que ha habido de la provincia en un montón de temas es porque no hay debate político.

-Se vienen algunos debates como la reforma de la Constitución Provincial. ¿Vos estás de acuerdo?

-Yo siempre he estado de acuerdo con la reforma de la constitución. Por ahí en mis primeros años, no. Debo reconocer, en mis primeros años de política, no. Después me di cuenta que sí, que hay un montón de cosas nuevas en una Constitución que es muy sabia, que es una constitución muy inteligente. Pero hay cosas que hay que rediscutir, hay que ponerlas en valor, hay que actualizarlas. Hay nuevas figuras que hay que establecer y algunas figuras del Estado republicano que hay que fortalecer.

-¿Y con una reforma de la constitución, con la inclusión de la reelección del gobernador?

Tampoco tengo prurito con eso. Sí lo que creo que debería ser un gobernador que, al hacer la reforma de la Constitución, se abstenga de ser el próximo electo. Esa es una condición. Sería para el que tenga un nuevo mandato.

- ¿Hay que reformular la ley 7722?

-Lo que hay que reformular no es la ley. Lo que hay que reformular es el concepto que hay sobre la minería en la provincia. No es minería sí, minería no. Es minería dentro de lo que podemos establecer como una explotación económica que nos deje beneficios y establecer un sistema de control, más allá de la ley, donde las empresas se sientan realmente controladas. Para eso tiene que controlar el Estado, tiene que controlar organizaciones intermedias, a través de sus distintos espacios. Hay que generar ese espacio de control que venga de la ciudadanía, porque eso también nos va a dar tranquilidad.

Y también agregar algunas cosas como seguros de caución por daño ambiental millonarios. No porque cuando sucede un daño ambiental tengamos la plata para remediarlo, porque el daño ambiental no se remedia, pero sí como seguro de que la empresa que asegure ese daño ambiental va a estar sobre la otra empresa que es la que hace la explotación para que tengamos un control, un control de tres términos. Y también hay que discutir la participación del Estado.

Yo estoy convencido de que tiene que participar Emesa directamente en esto, en esta explotación, como socio, porque no podemos permitir que se lleven la riqueza sin que nos quede nada en la provincia. Y no alcanza con los fuentes de trabajo, o sea, eso está muy bueno, la movilización que hay económica, todo lo que hay de desarrollo económico de la minería, pero el dueño inicial de la minería y de los bienes y de la riqueza que hay en el suelo es la provincia de Mendoza. Esa provincia o la Nación son los que deben estar como socio y establecer los parámetros para que haya una distribución justa y equitativa y haya un crecimiento de la provincia.

omar parisi fuerza justicialista-6 copia Rodrigo D'Angelo / MDZ

-Te llevo a lo partidario. ¿Cómo está tu relación con los intendentes justicialistas?

Mirá, bien. O sea, yo no tengo una relación muy cercana con ninguno, a decir verdad.

-Claro, porque no sos de ese sector. Pero te lo pregunto también porque, por algo medio obvio que hace dos años algunos no te apoyaron como candidato a gobernador.

-Sí, fue así. La verdad que veremos cómo siguen las cosas. Yo creo que fue una decisión por parte de algunos de ellos que no fue la que yo esperaba. No soy ingenuo.En la política lo peor pecado es la ingenuidad. Yo sabía que no ganaba. Sabía que era parte de un proyecto. Puse el cuerpo, puse el cuero con muy buena voluntad. Trabajamos muchísimo con Lucas (Ilardo). Caminamos la provincia.

Me enriqueció de una manera terrible haber caminado la provincia, hacer un montón de cosas. Conozco gente, agrandé mi agenda. Me sirvió para la actividad privada.Hace ocho años que estoy en la actividad privada y esto también me favoreció porque conocí distintas aristas de la provincia, agendas y poder hacer algunas cosas desde mi puesto laboral.