Nuevo revés judicial para el juez Salmain: ordenan que la causa en su contra se investigue en Rosario

La Cámara Federal de Casación Penal le asestó un golpe a la estrategia judicial del juez federal Gastón Salmain , procesado por presuntamente cobrar sobornos a cambio de resoluciones , ya en la antesala de un juicio político. El tribunal resolvió que la denuncia que el magistrado había impulsado contra uno de los arrepentidos de su causa, por supuesto falso testimonio, debe tramitarse en Rosario y no en los tribunales de Retiro, como Salmain pretendía.

El planteo del juez procesado buscaba abrir, desde Comodoro Py, una investigación paralela para cuestionar los dichos de ese colaborador ante la fiscalía rosarina que lo tiene bajo la lupa. En abril, el camarista Eduardo Farah le había dado la razón y dispuso que el caso quedara radicado en Buenos Aires. Pero el Ministerio Público apeló esa decisión, y ahora Casación falló a su favor: el expediente deberá viajar a Santa Fe.

El fallo, firmado por los jueces Carlos Mahiques, Gustavo Hornos y Daniel Petrone, revirtió el criterio de la Cámara Federal y convalidó la postura que ya habían defendido el fiscal Carlos Rívolo y la jueza María Servini cuando decidieron derivar la denuncia a Rosario.

Mahiques explicó que, si bien el falso testimonio se consuma donde se produce la declaración, ese principio no puede aplicarse de forma rígida cuando se trata de un imputado colaborador: hay que ponderarlo junto a las particularidades del caso. Según el magistrado, la resolución apelada había pasado por alto el vínculo estrecho entre este expediente y la causa 15947/2024, que tramita en el Juzgado Federal n.º 4 de Rosario.

El camarista advirtió además que llevar adelante dos procesos en jurisdicciones distintas obligaría a duplicar medidas de prueba, pedir remisiones cruzadas de información y hacer evaluaciones paralelas sobre los mismos hechos, con el riesgo de que surjan pronunciamientos contradictorios. Concentrar ambos legajos en un mismo juzgado, sostuvo, permite una respuesta judicial más coherente y evita esa duplicación. Sus colegas acompañaron el criterio y así quedó dispuesto el envío del expediente a Rosario.

En un fallo aparte, el tribunal también le cerró la puerta al escribano Santiago Busaniche, señalado como el nexo entre el juez y el arrepentido para gestionar el pago de la coima, que había pedido apartar a los fiscales de la causa.

El camino al jury de enjuiciamiento y el trasfondo de la causa por coimas

El revés judicial golpea de lleno la estrategia de Salmain, que apuntaba a reunir pruebas desde Comodoro Py para debilitar el testimonio del colaborador. La jugada no es menor: el juez está a un paso de un jury de enjuiciamiento impulsado por el Consejo de la Magistratura, que podría terminar en su destitución. Además de la causa por coimas, en la que ya fue procesado y tiene prisión preventiva no efectivizada por sus fueros, se le reprocha haber ocultado en su currículum que había sido separado del Poder Judicial tras la denuncia de una empleada, quien reveló que el entonces secretario le había ofrecido dinero para direccionar un sorteo.

El expediente se originó en el acuerdo de colaboración que el empresario Fernando Whpei, también investigado en una causa contra el exjuez Marcelo Bailaque, firmó con la fiscalía. Allí relató que, con la intermediación de Busaniche, Salmain lo habilitó en diciembre de 2023 a adquirir 10 millones de dólares al tipo de cambio oficial, en plena vigencia del cepo cambiario, a cambio de una comisión del 10%, unos 200 mil dólares. La operación se complicó: las resoluciones judiciales se firmaron con rapidez, pero el recambio de gobierno tras la asunción de Javier Milei devaluó ese porcentaje a menos de 20 mil dólares. Whpei sostuvo que el juez rechazó esa suma y exigió el monto pactado originalmente, según le transmitió Busaniche, con la amenaza de una denuncia penal de por medio. El financista se negó a pagar y terminó denunciado. Los fiscales rosarinos corroboraron su relato cruzando el avance de las causas judiciales con datos de geolocalización de los teléfonos involucrados.

Procesamientos, geolocalización y la inmunidad de arresto del magistrado