Casi inadvertida ha pasado una de las transformaciones más complejas del gobierno provincial. Desde enero del 2018 comenzó a desarmarse el "fondo compensador solidario" que funcionaba para pagar el alumbrado público y ahora cada municipio deberá hacerse cargo de lo que consume. De la mano de ese cambio, se ha llamado a licitación para que los departamentos puedan reconvertir todas sus luminarias por tecnología LED, lo que permitirá un uso eficiente de la energía. Pero la licitación millonaria no estuvo exenta de polémicas y hay proveedores que se quejan porque no hubo igualdad a la hora de competir por la prestación del servicio.

En total los municipios comprarán 42.000 luminarias y existe un presupuesto de 15 millones de dólares. La licitación sirvió para confeccionar un catálogo de oferentes y los intendentes pueden elegir el que les parezca más conveniente en cada renglón.

Se trató de un proceso engorroso en el que se buscó darle la posibilidad a cada municipio de elegir entre varios proveedores. Para ello, se confeccionó una nómina de alternativas para cada renglón del pliego licitatorio. Si bien son varios los oferentes que pasaron el filtro, los que quedaron en el camino aseguran que hubo maniobras para dejarlos afuera.

Por ejemplo, la empresa ILED asegura que la Universidad Tecnológica Nacional de Mendoza no tuvo predisposición para abrir las simulaciones que adjuntaron en el pliego y que por eso quedaron fuera de competencia. Incluso, deslizaron que el empleado de la casa de estudios que estaba a cargo de esa tarea también trabaja para otra empresa que competía en la licitación.

Para entender la dinámica es necesario explicar que todas las ofertas eran evaluadas por el Instituto Regional de Estudios sobre Energía de la UTN. Si bien en los pliegos se pedía una simulación para verificar los valores luminotécnicos de los productos ofrecidos por cada empresa, no especificaba el formato en el que la misma debía ser entregada.

Ese fue uno de los motivos por los cuales varios oferentes presentaron impugnaciones, asegurando que los estaban descartando por un hecho que no estaba contenidos en los pliegos. Nos solo ILED protestó por ese tema, sino que otras empresas como Tri Vial Tech SA y LUG Argentina S.A se quejaron por lo mismo.

"El rechazo se basa en la imposibilidad de la UTN en su informe técnico de poder acceder a los archivos idealux y no poder comprobar las simulaciones que se piden en el pliego. El archivo que posibilita esta apertura no está pedido en el pliego ni en sus aclaraciones, por lo que no se puede considerar que esta falta puede estar incluida en las causas de rechazo", argumentaron desde ILED.

Además, esgrimieron que "esta situación se podría solucionar rápidamente solicitando al oferente los elementos que no le solicitaron por pliego, hecho que no afectaría la igualdad de los demás concurrentes, ya que no se solicitan los archivos de simulación, sino un archivo específico (IES) que le permita a la UTN corroborar los archivos presentados".

Pero la respuesta al planteo fue negativa y terminó siendo rechazado al igual que el del resto de los oferentes que se quejaron por ese motivo. En concreto, desde el Instituto Regional de Estudios sobre Energía de la UTN señalaron que el 31 de octubre del año pasado se les solicitó a todos los oferentes que los archivos de simulación se presentaran en el formato ".ies" y aseguran que ILED y el resto de las empresas fueron debidamente notificadas.

Sin embargo, el agravante que agregan quienes quedaron fuera, es que el informe de la UTN está firmado por un hombre vinculado a una de las oferentes. "El señor Sánchez que firma el informe tiene su oficina en la empresa de Milutín", argumentan los presuntos damnificados en alusión a Ricardo Guillermo Milutín.

Se trata del ex interventor del EPRE entre los años 2001 y 2003 y exasesor del Ministerio de Obras y Servicios Públicos de Mendoza entre 2004 y 2007, durante el gobierno de Julio Cobos. Milutín es titular de la empresa Lux Leasing y representante de Datandhome, adjudicataria en varios renglones.

Avanza la renovación en los municipios

Al margen de la polémica que existe entre las empresas oferentes, los intendentes de distintos municipios han salido a presumir la inversión que han realizado para renovar el alumbrado público. El mes pasado fue el lujanino Omar De Marchi quien difundió un video sobre el trabajo que están haciendo para mejorar el alumbrado público y este viernes se sumó el jefe comunal de Guaymallén, Marcelino Iglesias.

Según informaron desde ese departamento, la Municipalidad de Guaymallén ha puesto en marcha un importante plan de reconversión de luminarias a tecnología LED. "El trabajo ya muestra sus resultados en las principales arterias y accesos de la zona urbana. Hay una inversión de $53.000.000 en lámparas nuevas y otros $40.000.000 en materiales complementarios (postes, columnas, balastros, soportes, cables)", expresaron. Además, aclaran que solo la primera etapa de este plan apunta a renovar 5.800 de unas 38.000 que actualmente existen en el departamento.