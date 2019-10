El oficialismo reconoció el resultado de las elecciones. María Eugenia Vidal fue la encargada de hacerlo y, entre otras cosas, felicitó a Axel Kicillof, gobernador electo de la Provincia de Buenos Aires.

A pesar de la derrota, la gobernadora dijo que seguirá trabajando. "Voy a seguir al lado de ustedes. Somos personas de carne y hueso, que nos equivocamos y que podemos aprender", reconoció. "Les pido perdón si sienten que les fallé. No me voy a ir de acá, no me quiero ir. Hemos dejado todo. Hemos dado lo mejor de nosotros mismos", agregó.

"Queremos un futuro mejor para nuestros hijos. Para nuestros padres, para nuestros hijos. Vamos a estar ahí para ayudar. No nos rendimos", dijo Vidal.