Nicolás Gabriel Carrizo se convirtió en el primer liberado del juicio por el atentado a CFK

La defensa del llamado “jefe de la banda de los copitos” logró el cese de su prisión preventiva que regía desde 2022. Carrizo quedó a las puertas de la absolución luego que las partes acusadoras desistieron de imputarlo por falta de pruebas.

Nicolás Gabriel Carrizo logró recuperar la libertad muy cerca de la finalización del juicio por el intento de homicidio a la exvicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner. El Tribunal Oral Federal Número 6 le concedió la excarcelación y el cese de su prisión preventiva.

Luego de un cuarto intermedio en medio del extenso alegato de la fiscalía, la jueza Sabrina Namer le dio la palabra a su defensor, Gastón Marano. El abogado fundó su pedido en función de los alegatos tanto de la querella de la exmandataria representada por José Manuel Ubeira y Marcos Aldazábal y la fiscal federal Gabriela Baigún quienes declinaron de acusar a Carrizo por su supuesta participación secundaria del intento de homicidio.

Marano señaló, que la situación de detención de su cliente es de carácter “cautelar”, por lo que responde al resguardo a los elementos de prueba que pudiera producirse en el marco del juicio, es decir que no existieran impedimentos o interferencias cosa que a su criterio perdió virtualidad, pues dicha etapa concluyó a mediados de julio.

Asimismo el letrado aludió a la sujeción de su cliente al juicio ante una probable pena grave o de efectivo cumplimiento cosa que también entiende perdió virtualidad, pues ninguna de las partes acusadoras formalizó pedido de condena, “no tiene ningún sentido ahora pensar en un riesgo de fuga” por lo que reclamó que sea liberado al final de la audiencia.