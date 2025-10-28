Ni Javier Milei ni Juan Schiaretti: el insólito empate en un pueblo de Córdoba

En un pueblo de Córdoba los comicios legislativos terminaron en un empate. Foto: Noticias Argentinas

Las elecciones legislativas, que dejaron un amplio triunfo de La Libertad Avanza en la mayoría de las provincias argentinas, tuvieron un resultado inesperado en un pequeño pueblo de Córdoba. En Colonia Santa Rita hubo un empate exacto entre las dos fuerzas que lideran Javier Milei y Juan Schiaretti.

El domingo, un total de 19 personas votaron en el paraje Colonia Santa Rita, ubicado unos 29 kilómetros al noroeste de Villa María y a unos 13 de Tío Pujio. El resultado reflejó, en escala mínima, la paridad entre libertarios y schiarettistas.

colonia-santa-rita-como-llegar Así se llena a Colonia Santa Rita, Córdoba. Foto: Google Maps Cómo fueron los resultados en Colonia Santa Rita, Córdoba Seis de ellas lo hicieron por el candidato de Provincias Unidas, Juan Schiaretti, y por el postulante de La Libertad Avanza (LLA), Gonzalo Roca, de manera que ambos frentes empataron con el 31,57% de las voluntades.