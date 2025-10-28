Ni Javier Milei ni Juan Schiaretti: el insólito empate en un pueblo de Córdoba
En un remoto paraje de Córdoba, dos fuerzas políticas obtuvieron la misma cantidad de votos. Solo 19 personas participaron.
Las elecciones legislativas, que dejaron un amplio triunfo de La Libertad Avanza en la mayoría de las provincias argentinas, tuvieron un resultado inesperado en un pequeño pueblo de Córdoba. En Colonia Santa Rita hubo un empate exacto entre las dos fuerzas que lideran Javier Milei y Juan Schiaretti.
El domingo, un total de 19 personas votaron en el paraje Colonia Santa Rita, ubicado unos 29 kilómetros al noroeste de Villa María y a unos 13 de Tío Pujio. El resultado reflejó, en escala mínima, la paridad entre libertarios y schiarettistas.
Cómo fueron los resultados en Colonia Santa Rita, Córdoba
Seis de ellas lo hicieron por el candidato de Provincias Unidas, Juan Schiaretti, y por el postulante de La Libertad Avanza (LLA), Gonzalo Roca, de manera que ambos frentes empataron con el 31,57% de las voluntades.
Voto por voto
- Provincias Unidas, encabezado por Juan Schiaretti: 6 votos
- La Libertad Avanza, encabezado por Gonzalo Roca: 6 votos
- Defendamos Córdoba, encabezado por Natalia De la Sota: 3 votos
- Fuerza Patria, encabezado por Pablo Carro: 2 votos
- Partido Libertario, encabezado por Agustín Spaccessi: 1 voto
- Partido Demócrata, encabezado por Pablo Martelli: 1 voto
Pese a este inesperado empate en la Colonia Santa Rita, La Libertad Avanza logró imponerse en casi todas las localidades del departamento General San Martín, incluyendo las dos ciudades principales, Villa María y Villa Nueva. Por su parte, Provincias Unidas se impuso en Ausonia, La Palestina, Luca y el paraje Sanabria.