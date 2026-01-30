Misteriosos vuelos a la mansión de la AFA: la Justicia realizó un operativo en el aeropuerto de San Fernando

En el caso que investiga la mansión vinculada a la AFA , efectivos de la Policía de Seguridad Aeroportuaria ( PSA ) se presentaron en el Aeropuerto de San Fernando para ejecutar un procedimiento en el hangar de la empresa Servicios y Emprendimientos Aeronáuticos S.A. (Flyzar).

La medida requerida por el juez federal de Campana, Adrián González Charvay, tuvo como fin obtener registros detallados de las operaciones aéreas, incluyendo seguros de aeronaves, órdenes de vuelo y la nómina de pilotos.

El magistrado apunta a dar con las identidades, reconstruir quiénes eran los pasajeros frecuentes de helicópteros que habrían volado hacia la mansión y qué tipo de cargas se transportaban.

Al llegar al lugar, los agentes fueron recibidos por el dueño de Flyzar, Felipe Carmona Natta, quien señaló que, de contar con la documentación requerida, podría entregar los papeles solicitados con plazo hasta el próximo lunes.

La medida se enmarca en una línea de investigación iniciada en su momento por el juez en lo Penal Económico Marcelo Aguinsky, antes de que el expediente pasara al fuero federal de Campana. Días atrás, el magistrado Aguinsky le tomó testimonio a dos pilotos que operaban los helicópteros que hicieron vuelos hacia la lujosa mansión en Villa Rosa. Uno de ellos trató de justificar sus frecuentes viajes a la quinta como “entrenamientos” y negaron haber transportado bultos o paquetes, a pesar de que entre ambos suman más de 60 viajes a la propiedad.

El juez Aguinsky les exhibió fotografías para identificar a posibles pasajeros, entre ellos el presidente de la AFA, Claudio “Chiqui” Tapia, y el tesorero Pablo Toviggino. Ambos pilotos dijeron no poder reconocerlos a bordo de las aeronaves.

Una mansión de 17 millones de dólares y la sombra de los prestanombres

La medida forma parte de una serie de diligencias dictadas por el juez González Charvay, que incluyen requerimientos de información a organismos públicos y privados. La investigación apunta a esclarecer quiénes son los verdaderos propietarios de la mansión y el origen de los fondos utilizados para su compra y mantenimiento.

La propiedad de 10 mil metros cuadrados figura a nombre de la firma Real Central S.R.L., cuyo capital social y tasación oficial generan una brecha significativa: habría sido adquirida en mayo de 2024 por 1.800.000 dólares, aunque su valuación supera los 17 millones de dólares. Por esta razón, la Justicia sospecha que Luciano Pantano y su madre Ana Lucía Conte, ambos monotributistas, podrían ser prestanombres de terceros, posiblemente vinculados a la AFA, y trabaja para determinar si hubo maniobras de ocultamiento patrimonial o lavado de dinero.