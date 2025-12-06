Misiones: Passalacqua y Lorenzetti coincidieron en la importancia del trabajo en armonía entre la política y la justicia.

El gobernador de Misiones Hugo Passalacqua afirmó que la política “muchas veces se encuentra desarmada para enfrentar una complejidad que avanza a un ritmo acelerado”.

En ese marco, sostuvo que “tal vez sea el tiempo de que la Justicia tenga un rol central para equilibrar los desafíos entre tecnología, política y derechos ciudadanos”.

Con estas palabras el mandatario misionero abrió el Congreso Internacional “A 10 años de la sanción del Código Civil y Comercial argentino” que tuvo lugar en Iguazú.

De su parte el ministro de la Corte Suprema de Justicia Ricardo Lorenzetti , destacó el valor del Código en la modernización del derecho argentino y puso en relieve el trabajo que Misiones realiza en materia ambiental y de articulación institucional.

El congreso contó con la presencia de juristas internacionales provenientes de España e Italia; nacionales y provinciales

“Trabajar en armonía”

En su alocución Passalacqua también expresó su reconocimiento a Lorenzetti por su aporte en materia ambiental. “Quiero agradecer públicamente su esfuerzo y tenacidad en la agenda ambiental. Para los misioneros es muy importante. Nuestra principal exportación al mundo es el oxígeno, y sostener un tercio de la provincia en estado natural es un compromiso enorme”.

El Gobernador reflexionó sobre el valor de la articulación entre los poderes del Estado. Recordó experiencias previas de trabajo conjunto entre el Ejecutivo, el Judicial y el Legislativo, señalando que ese ejercicio “acerca las instituciones a la ciudadanía”. En ese sentido, sostuvo que “más allá de las independencias y los controles recíprocos, tenemos que trabajar en armonía. El sujeto central siempre es el ciudadano. Somos empleados públicos al servicio de la gente”.

Asimismo, Passalacqua resaltó la importancia del encuentro como señal para la sociedad. “Esta foto es un mensaje. En un momento de tantas incertidumbres y dificultades, las instituciones están trabajando con responsabilidad para que la comunidad viva un poco mejor cada día”.

“La justicia es una sola”

la presidenta del Superior Tribunal de Justicia de la provincial Rosanna Pía Venchiarutti subrayó que la justicia —para la ciudadanía— es una sola, sin distinción de fueros.

Afirmó que “las leyes pueden quedar obsoletas, pero las interpretaciones judiciales nunca, porque deben adaptarse a los cambios sociales y defender siempre los derechos humanos”.

Misiones exporta oxígeno

El ministro de la Corte Suprema, Ricardo Lorenzetti, destacó el valor del Código en la modernización del derecho argentino y puso en relieve el trabajo que Misiones realiza en materia ambiental y de articulación institucional. Señaló que la provincia “exporta oxígeno” y que el esfuerzo sostenido para proteger sus recursos naturales “es un ejemplo para el país”.

Asimismo, afirmó que Misiones “debe sentirse orgullosa de lo que ha construido en estos años”, reconociendo además la coordinación entre los poderes del Estado como un modo de “reconectar las instituciones con la sociedad”.

El ministro agregó que el trabajo articulado de los tres poderes en Misiones constituye una forma de “reconectar las instituciones con la sociedad”, en un contexto donde —según dijo— la ciudadanía percibe a menudo disputas internas alejadas de sus demandas”.

Narcotráfico, contrabando, defensa territorial…

Remarcó el papel estratégico de la justicia provincial y federal en temas como narcotráfico, contrabando, defensa territorial y preservación ambiental, junto al aporte de fuerzas de seguridad y Parques Nacionales.