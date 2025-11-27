Hugo Passalacqua: "Misiones no exporta su belleza turística, hay que venir a descubrirla"

El gobernador de Misiones Hugo Passalacqua destacó el valor estratégico del turismo receptivo, elogió la inversión privada del Centro de Convenciones Iryapú y celebró la llegada del nuevo vuelo directo entre las ciudades de Lima (Perú) e Iguazú .

El mandatario misionero hizo esta apreciación en la apertura de la 14ª Convención Anual del Grupo GEA.

GEA es una institución que nuclea a más de 750 Agencias de viaje con expertos en el mercado.

La Convención Anual del Grupo GEA, es uno de los encuentros más convocantes del turismo profesional en Argentina, que por primera vez se realizó fuera de Buenos Aires y eligió como sede al Centro de Convenciones Iryapú, en Puerto Iguazú. “Es un día de extrema importancia para nosotros. La fama los precede y es realmente importante lo que vienen haciendo desde hace muchos años”, afirmó Passalacqua ante más de 750 agentes de viajes y referentes del sector.

El mandatario destacó la magnitud de la inversión privada que permitió concretar el nuevo centro de eventos: “Hacer una inversión como esta realmente merece la consideración. Esto es una envidia en el Nordeste. Hay mucho esfuerzo atrás de este lugar”, señaló, recordando que hace apenas dos meses se realizó allí la inauguración oficial del predio.

Passalacqua compartió una anécdota inspirada en Arnold Schwarzenegger para explicar el desafío de posicionar a Misiones en el mercado global:

“Hay que tener una idea, concretarla y—como dijo él—advertising, advertising: hay que venderla”.

Desde esa reflexión, marcó la diferencia entre los productos tradicionales y el turismo:

“La yerba, el té, la forestoindustria… todo eso se exporta. Pero la biodiversidad, la belleza natural, no se puede exportar. Hay que traer al consumidor. Y eso requiere un esfuerzo monumental de ustedes”.

Directo Lima-Iguazú

El gobernador celebró un avance clave para la conectividad aérea regional: “El 1ro. de diciembre llega el primer vuelo directo desde de Lima. Para nosotros es importantísimo porque abre camino a otros vuelos”, afirmó.