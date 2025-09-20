Miles de militantes marcharon frente a la casa CFK, a 100 días de la condena por corrupción

A raíz de cumplirse 100 días de la condena a seis años de prisión y la inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos por la causa Vialidad, militantes peronistas llevaron adelante este sábado una marcha en apoyo a Cristina Kirchner frente a su casa ubicada en San José 1111, en el barrio porteño de Constitución.

“Este sábado 20 de septiembre se cumplen 100 días de la injusta condena y proscripción a la principal líder opositora al gobierno de Milei, dos veces presidenta de la Nación y actual titular del PJ Nacional, Cristina Fernández de Kirchner ”, decía el comunicado de convocatoria lanzado por el kirchnerismo.

En el medio de esa concentración, CFK salió al balcón y saludó a sus seguidores. Se trata de otro desafío a la justicia. Dentro de las disposiciones del fallo, la expresidenta no puede salir al balcón con el objetivo de alterar el orden público de la zona. Sin embargo, en estas semanas irrumpió con esa exigencia y cada vez que ve público en las inmediaciones, mantiene contacto con el exterior.

A su vez, CFK recibe casi a diario a dirigentes de distintos ámbitos, quienes no solicitaron en los tribunales su visita a la casa de la titular del PJ. Había sido otro requisito indispensable, en el marco de las condiciones en el régimen de visitas, donde solo podían ir abogados y algunos familiares.

En las últimas horas sorprendió el posteo del gobernador Axel Kicillof, quien apoyó el reclamo de la extitular del Senado en el marco de que ella considera que es una causa política. “Hoy se cumplen 100 días de la detención de @CFKArgentina. Cada día con Cristina detenida, Argentina es un país más injusto y una democracia más débil”.

“Cristina fue acosada, difamada y perseguida durante años. Ese odio engendrado contra ella y su familia, condujo a que la intenten asesinar a la vista de todos. Sin embargo, el revanchismo sobre ella no se detuvo y finalmente fue detenida bajo un Gobierno con evidentes impulsos autoritarios. En la Argentina de Milei se reprime con ferocidad, se persigue al que protesta, se demoniza al periodismo crítico, se ataca la división de poderes y se proscribe y encarcela a la principal dirigente del peronismo”, señaló el mandatario.

“La persiguieron, la encarcelaron, pero no pudieron ni podrán someterla. Su injusta condena es, además, una advertencia del poder concentrado para toda la dirigencia que lo enfrenta. #CristinaLibre”, concluyó.

CFK volvió a criticar a Milei

Antes de la marcha, la referente del Instituto Patria reapareció en X, con críticas a Karina y Javier Milei. “¡Che Milei! ¡Que olor a default!… TE FUMASTE MÁS DE MIL MILLONES DE DÓLARES EN APENAS DOS DÍAS”, inició la ex mandataria e ironizó: “Economista experto en crecimiento con o sin dinero”.

Para Kirchner, el oficialismo está “financiando la fuga a dólar barato” con deuda del FMI, el Banco Mundial y el BID, y alertó sobre un nuevo pedido de préstamo a Estados Unidos: “¡Pará hermano, que vamos a volar por los aires!”.

También apuntó contra el ministro de Economía, Luis Caputo, a quien acusó de repetir las políticas de la gestión de Mauricio Macri.