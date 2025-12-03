Milei y Santilli estarán en la jura de los nuevos diputados: el ministro busca acuerdos clave para la agenda legislativa del Gobierno

Javier Milei, junto con el ministro del Interior presenciarán la jura. Diego Santilli, tendrá una activa participación en el Congreso Nacional durante la jura de los 127 diputados electos.

El presidente Javier Milei junto con el ministro del Interior estarán esta tarde en el Congreso Nacional. Diego Santilli, será una presencia central este miércoles en el Palacio Nacional, en una jornada marcada por la jura de los 127 diputados nacionales electos el pasado 26 de octubre. Según confirmaron fuentes oficiales a la Agencia Noticias Argentinas, el funcionario acompañará al presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, en la presentación de los nuevos bloques parlamentarios y en el acto de asunción previsto para las 13 horas.

“Estará todo el día abocado a eso, con reuniones en el Congreso, y mañana a las 12 recibirá a Jorge Macri en Casa Rosada”, informaron desde su entorno, en referencia a la agenda que Santilli mantiene desde su llegada al Ministerio del Interior.

El desembarco del ministro en el Parlamento se da en un contexto político clave: La Libertad Avanza (LLA) superó a Unión por la Patria en número de diputados, logrando posicionarse como la primera minoría en la Cámara baja. Este nuevo equilibrio legislativo permitirá al oficialismo exhibir su fortalecida representación en la sesión preparatoria donde jurarán los nuevos legisladores.

La estrategia política de Santilli en el Congreso Más allá de la ceremonia, Santilli lleva adelante una tarea estratégica: construir acuerdos que permitan al Gobierno avanzar con su agenda legislativa en la segunda mitad del mandato. La Casa Rosada aspira a aprobar proyectos centrales como:

Presupuesto 2026 ,

Reforma laboral ,

Reforma del Código Penal ,

Reforma tributaria ,

y otros cambios estructurales que requieren mayorías especiales. Para lograr esas metas, el ministro trabaja de manera coordinada con el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, en una doble vía: diálogo con gobernadores para asegurar apoyos en las provincias y negociación directa con los distintos bloques del Congreso.