Milei estira su visita a Mendoza: estará en Ciudad para hacer campaña

El presidente viene a Mendoza mañana. Estará en San Rafael en un acto protocolar, pero además hará actividades políticas en Ciudad. Estará en la peatonal con los candidatos de la alianza oficialista.

El presidente Javier Milei estirará su visita a Mendoza y estará en Ciudad para hacer campaña junto al gobernador Alfredo Cornejo y los integrantes de la lista de la alianza La Libertad Avanza - Cambia Mendoza.

La agenda no está del todo confirmada. Sí habrá una recorrida en la peatonal Sarmiento a las 18, donde los radicales "hacen de local". Allí se congregarán candidatos, adherentes y militantes. También se especula con realizar alguna visita a un barrio de Ciudad, pero esa idea se complicó por la logística. Por eso, por ejemplo, fue reservado un sector de un hotel céntrico para que el Presidente tenga a disposición.