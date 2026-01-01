Milagro Sala pasó fin de año internada y continúa con diagnóstico reservado tras su descompensación

La dirigente social continúa internada en el Hospital de Gonnet de La Plata tras haber sufrido una descompensación. Su traslado había generado controversia, ya que no había sido notificado a las autoridades, aunque se argumentó la urgencia del caso.

La dirigente social Milagro Sala pasó fin de año internada en el Hospital de Gonnet, en La Plata, tras haber sido ingresada de urgencia por una descompensación el domingo. La referente de la agrupación Tupac Amaru permanece estable bajo tratamiento médico sin recibir visitas y con diagnóstico reservado.

El estado de salud de Milagro Sala Lo confirmó su abogada Alejandra Cejas en diálogo con el medio Telesur, donde la letrada adelantó que el equipo legal emitirá un comunicado sobre la evolución de su estado de salud y advirtió una supuesta circulación de información errónea en diversos medios.

El traslado de Sala había generado controversia porque las autoridades no recibieron notificación formal del movimiento y el hecho se conoció mediante una alerta emitida por su tobillera electrónica, que la dirigente social porta desde que cumple con arresto domiciliario por sus problemas de salud.

La dirigente cumple prisión domiciliaria en La Plata desde 2023, luego de que la justicia jujeña aprobara su traslado desde Jujuy para recibir atención médica especializada. El cambio de domicilio fue autorizado tras un pedido de sus abogados, quienes argumentaron que la dirigente requería intervenciones clínicas que no podían realizarse en la provincia norteña.

Estable y sin recibir visitas Sala padece una trombosis venosa profunda, que según su médico personal, Jorge Rachid, se agravó por su prolongada detención que cumplirá 10 años el próximo 16 de enero.