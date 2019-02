"Mi marido les pagó 10 millones": la declaración de la viuda de Muñoz

Carolina Pochetti, viuda del ex secretario de los Kirchner Daniel Muñoz, detalló en su declaración como arrepentida cómo se arregló el pago de una coima millonaria al juez federal Luis Rodríguez, a cambio de que se frenara una investigación sobre el dinero que Muñoz habría sacado al extranjero.

​En su declaración, que publicó el portal Infobae, Pochetti señaló que Muñoz "les pagó a Plo (Miguel Ángel, abogado de Muñoz y Pochetti) y al juez Rodríguez una suma importante de dinero. Me dijo que le había pagado 10 millones de dólares, para arreglar al Juez y a los abogados para que ellos me defiendan".

El juez Rodríguez está siendo investigado por este supuesto pago, ya que a la declaración de Pochetti se le sumaron las de otros arrepentidos que confirmaron la existencia de las coimas.

​En otro tramo de la declaración, Pochetti dijo que "cuando salió lo de los Panamá Papers, mi marido les pagó a Plo y al juez Rodríguez una suma importante de dinero. Me dijo que le había pagado 10 millones de dólares, para arreglar al Juez y a los abogados para que ellos me defiendan".

​"Antes de fallecer Daniel, cuando estaba internado en la clínica, sé que le pidió a Miguel Plo que trataran de sacarme de la causa. Para entonces mi marido ya había arreglado el pago. En esa oportunidad, Plo le manifestó a mi marido, antes de morir, que ya había pagado una parte al juez", contó Pochetti en su declaración.

​Una de las declaraciones que también habló de las coimas fue Elizabeth Ortiz Municoy, la ex mujer de Sergio Todisco, presunto testaferro de Muñoz. En su declaración, la mujer, que aseguró que recibió amenazas, contó que "(Pochetti) me dijo que me había citado a su casa para decirme que solamente podía contar con la defensa del estudio de Miguel Ángel Plo, que no contrate otro abogado debido a que ella y su marido tenían un acuerdo con el Dr. Luis Rodríguez para que la causa no avanzara. Me dio a entender que era a cambio de dinero, pero no sé cuánto. Me dijo que de ese pago se ocupó Miguel Ángel Plo. No me sorprendió porque ya me lo había referido mi ex marido".

Leé el informe completo en Infobae