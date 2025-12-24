Mensaje navideño con indirectas: Mauricio Macri marcó distancia de Javier Milei en plena tensión por la AGN

En medio del tironeo entre el PRO y La Libertad Avanza por los lugares en la Auditoría General de la Nación, Mauricio Macri envió un mensaje en la previa a Navidad con indirectas para Javier Milei . Sin confrontar directamente, el expresidente volvió a marcar su distancia con el oficialismo.

“Cuando un año se termina, todos miramos para atrás. Recordamos lo que hicimos bien, lo que aprendimos y lo que nos tocó enfrentar. Y entendemos algo esencial”, inició Macri con voz en off.

Macri introdujo su reflexión con tono protocolar pero con un claro guiño al Gobierno nacional: “La política no es solo ganar elecciones, es transformar la vida de la gente”, afirmó, y sostuvo que “en cada provincia y en cada ciudad donde gobernamos se confirma una certeza: cuando el PRO gestiona, las cosas cambian ”.

“Gobernar es estar todos los días, escuchar, resolver y avanzar. Este año también tuvo momentos difíciles que nos obligaron a pensar, a revisar y a aprender . Ese aprendizaje nos recordó algo central: los cambios profundos no se construyen sin obstáculos”, añadió.

En ese marco, Macri lanzó uno de los dardos de su mensaje: “ Los equipos que creen en el cambio no se quiebran, se fortalecen. Por eso seguimos ”.

Sin mencionar ni a Milei ni a su tropa libertaria, el expresidente contrastó el proyecto del PRO con el del oficialismo, afirmando que su compromiso no es solo con un resultado electoral, “sino con cada argentino que espera un Estado que funcione y una oportunidad para crecer”.

“Del lado del cambio, de la libertad y de quienes sueñan con un país mejor. Que este fin de año nos encuentre unidos y orgullosos de lo que logramos, pero sobre todo mirando hacia adelante. Todo lo construido nos proyecta hacia un futuro más desafiante y lleno de oportunidades. Lo que viene nos entusiasma. Sigamos cambiando la Argentina juntos”, concluyó Macri.

El enojo del PRO por las designaciones en la AGN

En los últimos días, la relación entre La Libertad Avanza y el PRO tuvo un giro de 180 grados. El quiebre quedó expuesto durante el debate del Presupuesto en el Congreso, cuando en plena madrugada el líder de la bancada amarilla, Cristian Ritondo denunció un acuerdo entre el oficialismo y el peronismo para designar autoridades en la AGN.

“Este bloque, que los vino sosteniendo hasta hace minutos, va a recurrir a la Justicia para que se declare la inconstitucionalidad de lo ocurrido”, disparó Ritondo, al tiempo que acusó a La Libertad Avanza de incumplir acuerdos y vulnerar códigos básicos de funcionamiento parlamentario.

La advertencia pasó a hechos concretos días después, cuando Ritondo presentó una acción judicial para impugnar las designaciones realizadas en la AGN y solicitó que se declare la inconstitucionalidad y nulidad de los nombramientos de Rita Mónica Almada, Juan Ignacio Forlón y Cinthia Pamela Calletti como autoridades del organismo de control.