Mendoza ratificó un préstamo internacional para ampliar el acceso al agua potable

La Provincia ratificó un financiamiento internacional destinado a mejorar la producción y distribución de agua potable en zonas estratégicas.

El Gobierno de Mendoza ratificó un préstamo internacional por 75 millones de dólares destinado a fortalecer la infraestructura de agua potable en distintos puntos de la provincia. La medida quedó formalizada a través del Decreto Nº 57, publicado este martes en el Boletín Oficial, y permitirá avanzar en obras estratégicas orientadas a mejorar la calidad de vida.

El financiamiento fue otorgado por el Fondo Financiero para el Desarrollo de la Cuenca del Plata (FONPLATA) y se enmarca en el “PROGRAMA DE OPTIMIZACIÓN Y EXPANSIÓN DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE EN LA PROVINCIA DE MENDOZA”, cuyo objetivo central es optimizar los sistemas de producción y distribución del recurso hídrico.

Según detalla la normativa, el plan beneficiará especialmente al Gran Mendoza y a la Ciudad de San Rafael, dos áreas donde la demanda de infraestructura básica continúa en crecimiento y requiere inversiones sostenidas para garantizar un servicio eficiente y seguro.

Financiamiento internacional para obras estratégicas El decreto ratifica el contrato de préstamo suscripto el 25 de noviembre de 2025 entre la Provincia y FONPLATA por un monto de USD 75.000.000, así como el contrato de contragarantía firmado con el Ministerio de Economía de la Nación. Ambos acuerdos permitirán ejecutar proyectos contemplados dentro del plan director de agua potable y saneamiento.

Las obras estarán orientadas a ampliar redes, optimizar plantas de tratamiento y mejorar la distribución, con impacto directo en miles de hogares mendocinos. Además, se busca acompañar el crecimiento urbano con infraestructura adecuada, fortaleciendo la sostenibilidad del servicio.