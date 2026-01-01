Mendoza ordenó iniciar acciones legales por los daños a un móvil policial siniestrado en 2023

El Gobierno de Mendoza resolvió avanzar con acciones judiciales para intentar recuperar los fondos correspondientes a los daños ocasionados a un móvil policial que resultó afectado en un siniestro ocurrido en enero de 2023. La decisión fue formalizada a través del Decreto Nº 2758, firmado por el gobernador Alfredo Cornejo y la ministra de Seguridad y Justicia, Mercedes Rus, y publicado oficialmente este miércoles.

La norma instruye a la Asesoría de Gobierno para que, en representación de la Provincia, inicie las acciones legales pertinentes contra el conductor involucrado en el siniestro y/o quien resulte civilmente responsable, además de la compañía aseguradora. El objetivo es lograr el cobro de la deuda derivada de los daños y perjuicios ocasionados al móvil policial interno N° 3577, perteneciente al Ministerio de Seguridad y Justicia.

El expediente administrativo da cuenta de un extenso proceso previo, en el que se intentó recuperar el monto estimado para la reparación del vehículo, valuado originalmente en $10.640.000. Sin embargo, las gestiones extrajudiciales ante la aseguradora no prosperaron, pese a que existieron ofertas parciales y una instancia de mediación que concluyó sin acuerdo.

El móvil policial, "destruido" Además, los informes técnicos incorporados al expediente señalaron que el móvil policial fue declarado “fuera de circulación total y permanente” y que posteriormente quedó destruido como consecuencia de un incendio ocurrido en la playa de secuestros donde se encontraba alojado. Esta situación fue debidamente registrada en actuaciones administrativas y judiciales internas del Estado provincial.

En ese contexto, los dictámenes de la Dirección de Asesoría Letrada, la Asesoría de Gobierno y la Fiscalía de Estado coincidieron en que se encontraban agotadas las vías administrativas, y recomendaron avanzar con medidas judiciales para resguardar el patrimonio público, teniendo en cuenta además la proximidad del plazo de prescripción legal.