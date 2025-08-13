Mendoza invertirá más de $292 millones para potenciar la producción ganadera

La iniciativa contempla una inversión destinada a proyectos que impulsen la competitividad y el crecimiento de la ganadería en Mendoza.

El Gobierno de Mendoza oficializó este miércoles, mediante el Decreto Nº 1652 publicado en el Boletín Oficial, la aprobación de un convenio de colaboración con la Fundación Coprosamen para el desarrollo del Clúster Ganadero provincial. La iniciativa contempla una inversión de $292.848.645 destinada a proyectos que impulsen la competitividad y el crecimiento del sector bovino.

El acuerdo, firmado el 14 de julio de 2025, establece que la Provincia, a través de la Dirección Provincial de Ganadería, y la Fundación Coprosamen (Comisión Provincial de Sanidad Animal Mendoza) coordinarán y ejecutarán acciones conjuntas para formular, implementar y dar seguimiento al Plan de Mejora Competitiva (PMC). Este plan busca posicionar la ganadería mendocina en el mercado regional, articulando con instituciones y actores de toda la cadena productiva.

Los fondos, provenientes de la Tesorería General de la Provincia, se destinarán a iniciativas que mejoren la producción, la sanidad animal, la sustentabilidad y la innovación en el sector. Además, el convenio incluye el compromiso de trabajar en conjunto con organizaciones y productores para consolidar un modelo ganadero eficiente y con proyección de crecimiento.

La medida, refrendada por el gobernador Alfredo Cornejo y el ministro de Producción Rodolfo Vargas, forma parte de una estrategia provincial para diversificar la matriz productiva, generar empleo y potenciar la agroindustria local.