Mendoza destina $12 millones por mes para la residencia oficial: el motivo

Mediante un decreto se enviaron $36 millones para cubrir gastos del tercer trimestre del año, destinados al mantenimiento de la residencia de Gobernación.

La residencia oficial fue donada en 2017 por la familia Pescarmona.

El Gobierno de Mendoza destina $12 millones por mes para mantener la residencia oficial de la Gobernación.

La cuenta surge a través de un decreto mediante el cual se asignaron $36 millones al Fideicomiso de Administración para el Cuidado y Mantenimiento de la Residencia. El objetivo es cubrir los gastos correspondientes al tercer trimestre del año, destinados al "mantenimiento" de la residencia oficial.

Desde el Ejecutivo provincial se informó que el monto requerido cuenta con respaldo presupuestario; además, se completo el pertinente trámite contable interno previsto por el Decreto 2142/18 y la Ley de Presupuesto 2025 (Ley Nº 9601) para este tipo de desembolsos.

La medida fue refrendada por los ministros de Gobierno, Infraestructura y Desarrollo Territorial, y de Hacienda y Finanzas, y publicada en el Boletín Oficial provincial este jueves 14 de agosto.

En el año 2017, el Gobierno de Mendoza aceptó la donación de la familia Pescarmona de un inmueble destinado a ser la residencia del gobernador de la provincia. La vivienda actualmente se utiliza para realizar eventos oficiales.