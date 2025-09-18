Mendoza aprobó una ley para limitar las máquinas tragamonedas en salas de juego

La norma, publicada este jueves en el Boletín Oficial, establece un tope histórico a la cantidad de máquinas tragamonedas en salas de juego de Mendoza

La ley fija sanciones y promueve programas de juego responsable en los casinos de Mendoza.

La provincia de Mendoza sumó este jueves un nuevo marco legal en materia de juego. Se trata de la Ley Nº 9652, publicada en el Boletín Oficial, que busca limitar la cantidad de máquinas tragamonedas en las salas de juego habilitadas, con el objetivo de fomentar prácticas responsables y reducir los efectos negativos asociados al juego patológico

Juego responsable y límites históricos La normativa prohíbe la ampliación del número de máquinas tragamonedas en los casinos públicos y privados del territorio provincial. Como referencia, se establece un límite máximo basado en la mayor cantidad histórica autorizada para cada sala que posea concesión o permiso de funcionamiento.

El Instituto Provincial de Juegos y Casinos será la autoridad de aplicación de la ley, con facultades para reducir la cantidad de máquinas en las salas del Casino de Mendoza si lo considera necesario.

Prevención, sanciones y control Las salas deberán implementar programas de promoción del juego responsable, con cartelería visible sobre los riesgos del juego compulsivo, líneas de asistencia gratuita y capacitación al personal para detectar conductas problemáticas.

En caso de incumplimiento, las sanciones incluyen multas de entre el 1% y el 20% de la recaudación mensual, suspensión de hasta 30 días y, en casos de reincidencia, la revocación de la licencia. Además, se prevé el decomiso inmediato de las máquinas excedentes a las autorizadas.