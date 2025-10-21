Mendoza aprobó la extensión del convenio para que personal de seguridad privada termine la secundaria

La medida amplía los plazos para que los trabajadores del sector cumplan con el requisito de finalizar los estudios secundarios.

La medida busca asegurar que los trabajadores del sector privado de seguridad puedan cumplir con el requisito legal de contar con título secundario.

El Gobierno de Mendoza, a través del Decreto Nº 2175, oficializó la prórroga del “Convenio Marco de Cooperación Educativa para la Terminalidad de Estudios Secundarios del Personal de Seguridad Privada”, firmado entre el Ministerio de Seguridad y Justicia, encabezado por María Mercedes Rus, y el Ministerio de Educación, Cultura, Infancias y Dirección General de Escuelas, conducido por Tadeo García Zalazar.

El acuerdo, originalmente suscripto el 21 de mayo de 2025, busca facilitar el cumplimiento de los requisitos educativos establecidos por la Ley Nº 9578, que regula la actividad de las empresas y trabajadores del sector de seguridad privada en la provincia.

Prórroga para acreditar la finalización del nivel secundario Según detalla el decreto, la extensión del convenio permite ajustar los plazos para la acreditación del título secundario, de acuerdo con los planes educativos que elaborará el Ministerio de Educación y la DGE.

El documento también precisa que una vez definidos los nuevos planes de terminalidad educativa, se emitirá una resolución complementaria que establecerá los plazos definitivos para la acreditación del requisito.

El decreto, refrendado por Alfredo Cornejo, María Mercedes Rus y Tadeo García Zalazar, fue publicado este martes 21 de octubre de 2025 en el Boletín Oficial Nº 32.459, consolidando la continuidad del programa educativo para el sector.