Alfredo Cornejo homenajeó a la Policía de Mendoza en sus 215 años de historia

El gobernador Alfredo Cornejo encabezó el acto por los 215 años de la Policía de Mendoza en el Rosedal del Parque General San Martín.

Cornejo encabezó el acto por los 215 años de la Policía de Mendoza.

El Rosedal del Parque General San Martín fue escenario de la ceremonia central por el 215° aniversario de la Policía de Mendoza, una jornada que combinó emoción, disciplina y reconocimiento a la labor diaria de la fuerza provincial. El evento fue encabezado por el gobernador Alfredo Cornejo y la ministra de Seguridad y Justicia, Mercedes Rus.

Entre los presentes se destacaron la vicegobernadora Hebe Casado, el director general de Policías, Marcelo Calipo, el subdirector Roberto Favaro, el presidente de la Cámara de Diputados, Andrés Lombardi, y el presidente provisional del Senado, Martín Kerchner.

También participaron el secretario de Articulación Federal del Ministerio de Seguridad de la Nación, Néstor Majul, el jefe de Gabinete del Ministerio de Seguridad, Hugo Sánchez, el subsecretario de Tecnología Aplicada a la Seguridad, Leandro Biskupovich, el subsecretario de Justicia, Marcelo D’Agostino, y los directores generales José Vega y Hernán Amat.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/alfredocornejo/status/1980422658681401735&partner=&hide_thread=false Hoy la Policía de Mendoza cumple 215 años al servicio de los mendocinos. Debo decir que cada año, este aniversario me genera orgullo porque resume el compromiso, la disciplina y el sentido del deber de miles de hombres y mujeres que eligieron servir a nuestro pueblo con… pic.twitter.com/OqudMK96Iq — Alfredo Cornejo (@alfredocornejo) October 20, 2025 El mensaje de Alfredo Cornejo Alfredo Cornejo expresó su reconocimiento a la fuerza provincial con un mensaje centrado en el compromiso y la vocación de quienes integran la institución. “Hoy la Policía de Mendoza cumple 215 años al servicio de los mendocinos. Debo decir que cada año, este aniversario me genera orgullo porque resume el compromiso, la disciplina y el sentido del deber de miles de hombres y mujeres que eligieron servir a nuestro pueblo con profesionalismo y entrega”, señaló el mandatario.

Cornejo destacó además que “la seguridad no es un trabajo más, es una vocación que exige coraje y una gran formación”, y subrayó: “Detrás de cada uniforme hay personas que honran su juramento de proteger y servir. Gracias a su tarea diaria, en cada patrullaje, en cada operativo, en cada acción preventiva, Mendoza es una provincia más segura, donde el orden y el respeto por los derechos conviven”.