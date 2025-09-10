Mendoza aprobó la donación de un terreno para construir una nueva escuela en San Carlos

La ley fue sancionada a fines de agosto y publicada este miércoles. El inmueble será destinado a la construcción de un edificio escolar.

La norma autoriza la transferencia de un predio de 6,9 hectáreas a la Dirección General de Escuelas.

El Gobierno de Mendoza sancionó la Ley Nº 9654, publicada este miércoles en el Boletín Oficial, mediante la cual se autoriza la donación de un terreno en el departamento de San Carlos para la construcción de un nuevo edificio escolar.

El predio, ubicado en el distrito de La Consulta, frente a calle San Martín, comprende una superficie de aproximadamente 6,9 hectáreas y fue desafectado de su uso original establecido por una resolución de 1978. Según la normativa, el inmueble será transferido a título de donación con cargo a la Dirección General de Escuelas (DGE).

La disposición establece que el terreno deberá destinarse exclusivamente a la edificación de la Escuela Nº 4-234 “Ingeniero Silvio José Lanati”, institución educativa de la zona. De esta manera, se busca garantizar mejores condiciones edilicias y acompañar el crecimiento poblacional de San Carlos, una de las comunas con mayor desarrollo del Valle de Uco.

La ley también faculta a la Escribanía General de Gobierno a formalizar la donación, asegurando así el traspaso legal y administrativo del inmueble.