Mendoza adjudica millonaria licitación para bloquear celulares en las cárceles

El decreto 1589 adjudica a la firma Cytric Solutions S.R.L. la adquisición de una plataforma integral de georreferenciación para investigación criminal.

El Gobierno de Mendoza oficializó la adjudicación de una licitación millonaria para reforzar el sistema de investigación criminal. A través del decreto N° 1589, publicado este jueves en el Boletín Oficial, se asignó a la firma Cytric Solutions S.R.L. la provisión de una plataforma integral de georreferenciación, por un monto equivalente a $2.569.400.000.

El sistema será utilizado tanto en complejos penitenciarios como por la Dirección General de Investigaciones, e incluirá módulos tácticos de localización y bloqueo selectivo de señales, así como tecnología de detección de drones, herramientas OSINT (inteligencia de fuentes abiertas) y localización aérea mediante drones de alta precisión.

Alta tecnología para seguridad e inteligencia Según consta en el decreto, la oferta seleccionada fue una propuesta superadora que cumplió con todos los requerimientos técnicos, administrativos y legales. Otras empresas como Exanet S.A., Broda S.A. y Business Integrated Systems S.R.L. fueron descartadas por no cumplir con las condiciones del pliego o por no acreditar antecedentes suficientes.

La Subsecretaría de Tecnología Aplicada a la Seguridad, dependiente del Ministerio de Seguridad y Justicia, impulsó la contratación. Entre los elementos destacados del sistema adjudicado se encuentra un localizador aéreo que integra cámaras de alta resolución y permite realizar operaciones de rastreo en zonas amplias, reduciendo el riesgo del personal y aumentando la eficacia de las operaciones.

Además, la herramienta OSINT permitirá anticiparse a amenazas mediante el análisis de información pública vinculada a posibles actividades ilícitas. Esta combinación de capacidades apunta a modernizar la prevención del delito y optimizar el trabajo de inteligencia criminal en Mendoza.