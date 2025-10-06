Presenta:
Megaoperativo y tensión en la previa de la presentación de Javier Milei: largas filas y contramarcha

Javier Milei presenta su nuevo libro en el Movistar Arena, con militantes libertarios congregados en las inmediaciones y una contramarcha en paralelo.

A 20 días de las elecciones legislativas, Javier Milei presenta su nuevo libro, "La construcción del milagro". El evento se llevará a cabo en el Movistar Arena, ubicado en el barrio porteño de Villa Crespo. Se espera que tanto en el inicio como en el cierre toque "La Banda Presidencial", encabezada por el diputado libertario Bertie Benegas Lynch.

Chicanas por el 3% a la militancia libertaria

Quienes participan de la contramarcha a la presentación de Milei, burlaron a los militantes de La Libertad Avanza haciéndoles la señal de un 3, en alusión al 3% que se habría llevado la secretaria General de la Presidencia, Karina Milei, según Diego Spagnuolo en los audios filtrados por el escándalo en la Andis.

Opositores Burlan A Los Libertarios Por El "3%"
Contramarcha opositora en la presentación

La Policía de la Ciudad detuvo a un manifestante en el medio de los disturbios que se desarrollan alrededor del lugar donde Javier Milei presentará su libro.

Detuvieron A Un Opositor

En las inmediaciones del Movistar Arena, se congregaron manifestantes opositores a la administración libertaria con pancartas que tenían distintas consignas en contra del Gobierno.

Opositores realizan una contramarcha en la previa de la presentación del nuevo libro de Javier Milei
Largas filas para ver a Javier Milei

Afuera del Movistar Arena hay filas de dos cuadras con libertarios esperando a conseguir una entrada para el show de esta tarde.

Previa Milei
Militantes libertarios en la previa de la presentación del libro de Milei
Mientras tanto, los militantes libertarios esperan al comienzo del evento en el Parque Los Andes.

Había algunos stands de La Libertad Avanza en la previa.

