Megaoperativo y tensión en la previa de la presentación de Javier Milei: largas filas y contramarcha

Contramarcha opositora en la presentación

La Policía de la Ciudad detuvo a un manifestante en el medio de los disturbios que se desarrollan alrededor del lugar donde Javier Milei presentará su libro.

Detuvieron A Un Opositor

En las inmediaciones del Movistar Arena, se congregaron manifestantes opositores a la administración libertaria con pancartas que tenían distintas consignas en contra del Gobierno.