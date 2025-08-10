MDZ diario y 105.5 MDZ radio: por qué y para qué

Soñar, creer, emprender, impulsar, desafiar, intentar, innovar. Veinte años atrás esas palabras eran el fundamento motivacional del propósito creador de unos de los primeros diarios digitales nacionales; para años después incorporar una radio FM con contenido programático de radios analógicas.

El pensamiento y las palabras repicaban sobre un par de ideas fundamentales.

Mendoza entera lucía adormilada, poco activa con sus lógicas pero insuficientes excepciones, lo que aventuraba tiempos futuros poco promisorios.

Por otra parte, cuando aún no se avizoraba la explosión irruptiva de las redes sociales, la comunicación mediática aparecía desafiante, por la convicción cierta de la voluntad de sumar una voz, moderna, diferente, participativa.“Decilo” fue el slogan publicitario inquietante, para motivar la participación discursiva libre en el foro de lectores.

Debía distinguirse claramente de la oferta diversa de los medios de esos años, que desde la visión propia, dejaban espacio para el desafío emprendedor.

El gen de nacimiento era claro y fundamental: llevar adelante la tarea en el marco de la República democrática representativa.Asomaban en esos años señales de autoritarismo creciente y la corrupción de los años 90, parecía incrementarse exponencial y desenfadadamente. Mucho había sufrido la Argentina como para degradar el sistema democrático reinstalado en 1983.

El escenario era clave, pero las circunstancias imponían dificultades incomprensibles. Eran tiempos de afirmaciones populares insólitas:”Roban pero hacen”.

La Democracia se sostiene en el debate, la contradicción y la conversación pública. Sin liviandades, con firmeza y convicción, sin injurias ni agravios y defendiendo con pasión y fundamentos lo propio y también escuchando al otro. Sin cancelar ni negar o menospreciar. Escuchando se puede aprender, mejorar lo propio y acordar.

Ahí está la clave. Sostener valores, difundirlos, aceptar el disenso y la contradicción, valorar la institucionalidad, la división de poderes, combatir los desvíos autoritarios y aborrecer y denunciar la corrupción.

Las ideas se sostienen y defienden pero no se imponen y el pensamiento crítico se alienta y respeta.Obligación ineludible.

Con esas premisas nacieron MDZ diario hace 18 años y tiempo después MDZ radio. Los lectores y los oyentes son y serán nuestros jueces. No podemos desviar nuestro camino; afirmarlo y mejorar nuestra tarea es ineludible

Hoy, la realidad agregó desafíos condicionantes.

La explosión de las redes sociales, multiplicó en miles de millones de voces la conversación y el debate público. La primicia es una excepción. La confirmación de lo expresado en las redes una imposición determinante y el descarte de las millones de “fake news” un imperativo. Tarea ardua y no fácil.

la IA, Inteligencia Artificial deviene en prioritaria, inquietante e indispensable de ser utilizada correctamente. Al ser autosuficiente y no dependiente de un ser humano abre interrogantes e incertidumbres a develar con urgencia, pero sin la seguridad de la certeza.

En este marco vertiginoso transcurrieron estos 18 años. Una velocidad asombrosa y a veces muy difícil de acompañar. El objetivo y el esfuerzo diario e ineludible es no perder pisada al cambio continuo.

Lo que permanece firme e incólume es el gen de nacimiento.

Abogamos y defendemos la República democrática representativa y la Libertad responsable. Alentamos la diversidad de ideas, la crítica y la contradicción y anhelamos el diálogo constructivo para lograr acuerdos y consensos en pos del bien común.

En eso estuvimos, estamos y estaremos. Perdón por los errores, por las veces que no estuvimos a la altura y por nuestras deficiencias. Es un mandato imperativo requerido por ustedes y también autoimpuesto, minimizarlos y evitarlos.

Muchas gracias por el acompañamiento. Nuestra obligación y compromiso diario es no defraudarlos y agregar valor continuamente.

La emoción y la pasión diaria están firmes e inamovibles.