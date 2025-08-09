Desafío MDZ: pensar, innovar, escuchar y decir

“ MDZ es Mendoza”. En esa simple idea que hoy está instalada en la provincia se resume el impacto de una marca y, sobre todo, una forma de hacer periodismo que hoy tiene desafíos enormes que entusiasman: ya no hay límites geográficos y MDZ es global.

Las redes cambiaron los tiempos y formatos de la comunicación. La inteligencia artificial ayuda y desafía la emocionalidad y el profesionalismo humano y, sobre todo, el principal objetivo del periodismo está altamente desafiado. La utopía de la verdad está atacada por la mentira, ese mal que se camufla como real, muta, penetra y hace daño.

La palabra, además, está atacada en tiempos de violencia discursiva. Las redes sociales y los nuevos formatos pasaron a tener una preponderancia enorme en la comunicación digital, el teléfono celular es el objeto de mayor alcance y la conectividad el servicio más universal: hay más personas conectadas a internet que a la red de agua potable. Es más fácil acceder a un contenido de redes sociales, que a un vínculo personal con un vecino o familiar. Es más rápido impactar a través de un "grito digital" por redes, que acudir a una vía institucional.

Por eso todo el equipo que hace de MDZ un medio líder hoy tiene un entusiasmo mayor para hacer la mejor comunicación posible, con los pilares inamovibles que le dieron razón de ser.

El 9 de agosto de 2007 MDZ Online salió por primera vez en la web y rompió los esquemas de la comunicación tradicional: rápido, mejor y con actualización permanente; videos; chats; interacción, participación de la comunidad, innovación y una base que inamovible: libertad responsable para trabajar en un marco de respeto a valores estructurales. Con esa misma filosofía en 2011 nació MDZ Radio 105.5. Luego vino la doble portada, ahora el streaming y el potente impulso de MDZ Redes, que tiene un alcance enorme.

primer diario mdz

Las herramientas que eran inéditas para ese momento se transformaron en tendencia. De la noticia estática, a la necesidad de apretar “f5” para ver qué había de nuevo en el mundo a través de MDZ.

Un medio creado para la web de escritorio que se adecuó al teléfono celular y ahora convive en múltiples formatos: diario online, redes sociales (con todos sus formatos), mensajes personalizados, radio, streaming, vía pública y un laboratorio de ideas para innovar. De aquella idea mendocina, a una realidad nacional, con dos redacciones consolidadas y un abordaje universal de "lo que pasa" en la política, la economía y la vida cotidiana.

Noticias, entretenimiento, servicios, compañía. Comunidad. Eso es lo que construye un medio de comunicación como MDZ, que se desafía a sí mismo: de aquel MDZ local, a una marca global que se expande con una base clave: el equipo humano. Detrás de cada noticia, de cada contenido hay un equipo que incluye periodistas, fotógrafos, realizadores de video, técnicos especializados, administrativos, encargados de logística, ejecutivos comerciales, directivos, analistas de redes sociales, creadores de contenidos, especialistas, colaboradores y un grupo inquieto y apasionado que tiene como objetivo común vincularse con la comunidad de MDZ. No son lectores y oyentes. Son una audiencia activa que se anima a ser parte. No hay audiencia pasiva, sino que se vincula, tiene visión crítica y demanda.

La comunicación es la actividad más desafiada por el avance de la tecnología y aunque aparezca como “amenaza” en realidad se trata de herramientas que la potencian. Exige, claro, mucho más. Profesionalismo, formación, innovación, sensibilidad humana, empatía, visión crítica y vinculación con el entorno. Velocidad para resolver, pero pausa para pensar. La innovación tecnológica en la que MDZ hace punta exige aún más ejercicio para el cerebro, la principal herramienta para hacer periodismo.