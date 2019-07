MDZ desde el aire: así avanzan las obras vitales para el Gobierno

En medio de la discusión con la oposición por el endeudamiento solicitado para realizar cuatro obras, el Gobierno salió a mostrar tareas de infraestructura que ya se están llevando a cabo. Entre ellas, algunas que están próximas a su inauguración, como la conexión del Acceso Sur con la Ruta Panamericana, y otras que recién tienen un avance del 17%, como la variante Palmira.

Muchas de esas obras no se terminarán antes de fin de año y probablemente las actuales autoridades no lleguen a protagonizar el corte de cinta, aunque están avanzando, más allá de que no sean visibles.

Variante Palmira

El caso más claro es el de la variante Palmira que contempla 38 kilómetros de ruta para unir San Martín con Luján de Cuyo. El trazado nace en la localidad de Palmira y se extiende hasta el empalme de la Ruta 7 y la Ruta 40. La obra permitirá un ahorro de 16,5 kilómetros pero sobre todo servirá para que el transporte de carga no ingrese al Gran Mendoza.

El trazado es financiado por Vialidad Nacional, demandará una inversión de 2.000 millones de pesos y recién lleva un avance del 17%. A simple vista, los trabajos no pueden dimensionarse, pero desde un helicóptero se puede observar la magnitud de la obra que apunta a potenciar el corredor bioceánico del Mercosur.

Unir el Acceso Sur y el Corredor del Oeste

La conexión del Acceso Sur y la Panamericana por calle Juan José Paso, es una de las obras más importantes que ha encarado la Provincia y ofrecerá un nuevo circuito de comunicación a miles de usuarios que a diario se desplazan desde Luján de Cuyo y Maipú hacia Godoy Cruz y la Ciudad de Mendoza. Comprende 2.000 metros de una avenida urbana de unos 70 metros de ancho, con calzadas de 2 trochas de 7 metros cada una.

El proyecto contempla espacios verdes destinados a la mejora ambiental, la construcción de ciclovía y se densificación de la iluminación con torres con reflectores LED. Actualmente, la obra se concentra en la ejecución de las tres rotondas contempladas en el proyecto diseñado por la Dirección Provincial de Vialidad, las cuales se ubican en la intersección de calles San Martín y Juan José Paso, Ugarte e Irigoyen y Álzaga y Laprida. A diferencia de la variante Palmira, se estima que esta obra estará lista antes de fin de año.

Cárcel Federal y Almafuerte II

En Cacheuta la infraestructura carcelaria no deja de crecer. Al complejo de Almafuerte I se suma el complejo provincial Almafuerte II y la nueva Cárcel Federal. Ambos complejos siguen en construcción pero la Cárcel Federal se encuentra parcialmente habilitada y ya aloja más de 400 internos. Cuando la obra esté concluida tendrá una capacidad de 900 internos. En total, en los 32.000 metros cuadrados de superficie bruta, confluirán el Instituto Penitenciario Federal de Cuyo para varones, con 392 plazas; el Instituto Correccional de Cuyo para Mujeres, con 112, y el Instituto Abierto, con capacidad para 32 internos.

Mientras tanto Almafuerte II lleva un grado de avance de 33% y tiene una superficie de 39 mil metros cuadrados. Está destinada a albergar a 1300 personas que han cometido un delito, pero también provistas de elementos que permitan su resocialización. Por eso, en el tercer nivel tendrá un área de culto, el taller de laborterapia, el espacio de requisa y traslado de internos, las instalaciones para uso educativo y los pabellones de mínima, máxima y mediana seguridad, con sus respectivos salones de usos múltiples. En la construcción de ambos complejos penitenciarios trabajan de forma directa e indirecta 1000 personas.

El Polo Judicial

En concreto se trata de trabajos comprenden la construcción de tres edificios: uno para la Suprema Corte de Justicia, otro para el Ministerio Público Fiscal y el tercero denominado Estación Transitoria de Detenidos y Aprehendidos (Estrada). Además, el proyecto comprende la construcción de un túnel de comunicación que se extiende desde el Establecimiento Penal San Felipe, ubicado a solo 40 metros. La inversión es de 1.600 millones de pesos y alrededor de 600 obreros trabajan en su construcción.

Obras en la Costanera

La avenida Costanera es uno de los ejes con mayor caudal de tránsito de la provincia junto con los accesos Este y Sur y el Corredor del Oeste. Desde el aire se puede ver con claridad el avance de la obra y los trabajos que se están realizando en la rotonda del avión. Ese tramo es financiado por el Banco Interamericano de Desarrollo y se extiende desde calle Brasil, en Ciudad, hasta la denominada rotonda del avión.

Mientras tanto, desde la calle Brasil hasta el carril Rodríguez Peña el gobierno provincial se ha hecho cargo del financiamiento de los trabajos para refuncionalizar ese segmento y dar mayor seguridad a los automovilistas.

Hospital Central

Así se ve desde el aire la construcción de un Centro de Trauma-Guardia, más un área de consultorios externos y otra de cirugía ambulatoria en el Hospital Central. Según el Ministerio de Infraestructura, la tarea avanza a buen ritmo y superó el 60% de construcción. El primer bloque posee una avance de 50% y abarcará las entradas para acceso peatonal y ambulancias, la recepción, las salas de espera de Urgencias, Consultorios, Enfermería de primer control, Administración, Admisión, Control Policial y Salas de Shock Room, boxes de atención, que se ordenarán de acuerdo con la gravedad del cuadro que presente el paciente, el Área de Diagnóstico, Sala de Extracción de sangre, salas de yeso, rayos X y tomografía computada.

El siguiente bloque posee un avance del 80% y será el de los quirófanos y la Terapia Intensiva de Emergencias. La obra requirió una inversión de $63 millones en la construcción de 800 metros cuadrados y, actualmente, más de 220 personas trabajan en la obra y se utilizan para las diversas tareas más de 15 equipos pesados, entre camiones, cargadoras, motoniveladora y compactadoras, entre otras.

Hospital Lagomaggiore

Otro hospital que ha recibido una inversión millonaria es el Hospital Lagomaggiore. Allí, los avances en la nueva maternidad ya se acercan al 60%. Se trata de una obra que apunta a seguir el concepto de Maternidades Seguras Centradas en la familia y sigue las tendencias mundiales en esa materia. La inversión es de 41 millones de pesos que apuntan a dar una mejor prestación del servicio. La idea es integrar las nuevas instalaciones con los sectores ya existentes y el proyecto incluye la creación de ocho unidades de trabajo de parto u recuperación. Mientras tanto los servicios de obstetricia se prolongan con otras 3 salas de cirugía u de parto, más 140 camas de internación conjunta, 5 camas de terapia obstétrica y 9 plazas de hospital de día.

Otras obras desde el aire

