Mayra Mendoza vs. Pablo Domenichini: un cruce que anticipa lo que será la nueva Legislatura bonaerense

La camporista cruzó al radical que chicaneo su outfit en X. La batalla final será el 7S cuando se enfrenten por una banca de la Legislatura bonaerense.

Los candidatos que encabezan la lista de Fuerza Patria, Mayra Mendoza y de Somos Buenos Aires, Pablo Domenichini en la Tercera Sección Electoral tuvieron un picante cruce en X. La quilmeña cruzo al de Esteban Echevarría, como si fueran dos boxeadores que la picantean antes de subir al cuadrilátero, porque la acuso de "disfrazarse de pueblo" para la foto.

Como fue el cruce de Mayra Mendoza y Pablo Domenichini en X Arrobándola en X, y esperando que recoja el guante, Pablo Domenichini escribió haciendo referencia a la foto de campaña de la dupla camporista: "Yo no necesito disfrazarme de pueblo Mayra Mendoza nací en el Conurbano, trabajé toda mi vida acá y sé lo que es que te choreen a plena luz del día o que te corten el agua una semana. A mí nadie me cuenta el conurbano desde una foto".

"Soy parte de una generación que no quiere elegir entre dos fracasos. El sentido común también es una bandera. Y llegó la hora de levantarla bien alto", agregó el candidato radical de Somos Buenos Aires de la Tercera Sección Electoral.

Yo no necesito disfrazarme de pueblo @mayrasmendoza. Porque nací en el Conurbano, trabajé toda mi vida acá y sé lo que es que te choreen a plena luz del día o que te corten el agua una semana. A mí nadie me cuenta el conurbano desde una foto.



Soy parte de una generación que no… https://t.co/LoVtHwfd7d pic.twitter.com/82jbm8Bs7d — Pablo Domenichini (@pmdomenichini) August 26, 2025 La respuesta de Mayra Mendoza, después de que le mojaran la oreja, no se hizo esperar. Y como si fuera un anticipo de lo que se verá a partir del 10 de diciembre en la Cámara Baja de la Legislatura bonaerense, disparó: "Disfrazado estás vos, Pablito, disfrazado de oposición y sos lo mismo que la runfla de La Libertad Avanza. La gente no necesita más sommelier de vestimentas ni de frases vacías para Twitter. Mejor pónganse a defender los intereses de los argentinos y de los bonaerenses y no sean más cómplices de este gobierno de coimeros".

Respuesta de Mayra Mendoza Pablo Domenichini, parado en el centro del ring, aguantó el golpe de la quilmeña estoicamente y respondiendo con un cruzado de derecha largó: "Mayra: ni con la motosierra, ni con la máquina de humo que le pavimentó el camino al gobierno y le armó las listas a LLA. Yo tomo partido por los que laburan, los que sufren el abandono, los que quieren algo nuevo".