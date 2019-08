Máximo Kirchner: "El entorno del Presidente debería tranquilizarlo"

El diputado de Unidad Ciudadana y candidato a la reelección Máximo Kirchner consideró que el "entorno" del presidente Mauricio Macri "debería tranquilizarlo" porque "de él depende el destino de más de 44 millones de argentinos".

"Necesitamos que el Presidente esté tranquilo, y si no puede tranquilizarse porque se acerca la hora de que el pueblo elija, el entorno que lo rodea debería tranquilizarlo porque de él depende el destino de más de 44 millones de argentinos", sostuvo Kirchner.

El jefe de La Cámpora se expresó en estos términos después del acto de Juntos por el Cambio en el microestadio de Ferro, donde el mandatario destacó en tono descontracturado que la ciudad de Buenos Aires "no se inunda más, carajo".

"Vimos la desesperación y los gritos", evaluó el referente camporista y apuntó: "Imagínense si él hubiera hecho, como hizo Néstor (Kirchner, su padre y ex presidente), de cancelar la deuda con el Fondo Monetario Internacional (FMI), la cantidad de gritos que habría pegado".

Al participar del cierre de campaña de la candidata a intendenta del Frente de Todos de San Nicolás, Cecilia Comerio, el hijo de la ex presidenta Cristina Fernández planteó que hoy se ve a Macri "pedir por favor que lo voten porque no cumplió ninguna de sus promesas y ya no tiene argumentos".

"Siempre que tuvo que elegir entre las grandes cerealeras y los pequeños productores, Macri eligió a las grandes cerealeras", afirmó Kirchner, según se informó en un comunicado.

Sobre las PASO del domingo, el legislador sostuvo que "es tiempo de entender que cuando un presidente no elige a su pueblo, su pueblo tampoco debe volver a elegirlo este 11 de agosto".