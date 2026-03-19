Mauricio Macri relanza el PRO: "Somos muchos más de lo que todo el mundo imagina"

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Jorge Macri, en la cumbre del PRO: “Estamos de pie”

El jefe de gobierno porteño fue el primer dirigente de renombre que habló en el Consejo del PRO. “Es una alegría ver este entusiasmo de seguir defendiendo las ideas que creemos. Será un día muy valioso, volver a vernos y renovar esta energía que nos llena, que nos trajo hasta acá”, señaló el referente del partido amarillo.

“Me acuerdo que alguna vez nos desafiaron. Nos dijeron que armaron un partidito y compitan y Mauricio fue el primer presidente no peronista que terminó su mandato”, recordó.

“Estamos de pie, estamos vivos y existimos. Tenemos muchas ganas de seguir contando todo lo que tenemos para hacer”, subrayó el alcalde.

Acto seguido, se subió al escenario Mauricio Macri, junto a Cristian Ritondo, María Eugenia Vidal, Rogelio Frigerio, Ignacio Torres, Guillermo Montenegro, Fernando de Andreis, Soledad Martínez y Martín Goerling.