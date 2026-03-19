Mauricio Macri relanza el PRO: "Somos muchos más de lo que todo el mundo imagina"
El expresidente encabeza este jueves la reunión del Consejo Nacional para reorganizar el partido tras la derrota electoral de 2025.
El expresidente encabeza este jueves la reunión del Consejo Nacional para reorganizar el partido tras la derrota electoral de 2025.
Este jueves, el PRO vive una jornada de definiciones clave en las instalaciones de Parque Norte. Con la presencia de referentes de todo el país, el Consejo Nacional del partido se reúne desde las 10:00 con una misión urgente: sacar al espacio de la "terapia intensiva" política y trazar una hoja de ruta que culmine con un candidato propio en las elecciones presidenciales de 2027. El cierre del evento estará a cargo de su fundador, Mauricio Macri, quien reaparece en la escena partidaria tras declarar esta mañana como testigo en Comodoro Py.