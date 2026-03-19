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Mauricio Macri volvió a escena en la Ciudad de Buenos Aires.
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Mauricio Macri relanza el PRO: "Somos muchos más de lo que todo el mundo imagina"

El expresidente encabeza este jueves la reunión del Consejo Nacional para reorganizar el partido tras la derrota electoral de 2025.

MDZ Política

Este jueves, el PRO vive una jornada de definiciones clave en las instalaciones de Parque Norte. Con la presencia de referentes de todo el país, el Consejo Nacional del partido se reúne desde las 10:00 con una misión urgente: sacar al espacio de la "terapia intensiva" política y trazar una hoja de ruta que culmine con un candidato propio en las elecciones presidenciales de 2027. El cierre del evento estará a cargo de su fundador, Mauricio Macri, quien reaparece en la escena partidaria tras declarar esta mañana como testigo en Comodoro Py.

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Jorge Macri, en la cumbre del PRO: “Estamos de pie”

El jefe de gobierno porteño fue el primer dirigente de renombre que habló en el Consejo del PRO. “Es una alegría ver este entusiasmo de seguir defendiendo las ideas que creemos. Será un día muy valioso, volver a vernos y renovar esta energía que nos llena, que nos trajo hasta acá”, señaló el referente del partido amarillo.

“Me acuerdo que alguna vez nos desafiaron. Nos dijeron que armaron un partidito y compitan y Mauricio fue el primer presidente no peronista que terminó su mandato”, recordó.

“Estamos de pie, estamos vivos y existimos. Tenemos muchas ganas de seguir contando todo lo que tenemos para hacer”, subrayó el alcalde.

Acto seguido, se subió al escenario Mauricio Macri, junto a Cristian Ritondo, María Eugenia Vidal, Rogelio Frigerio, Ignacio Torres, Guillermo Montenegro, Fernando de Andreis, Soledad Martínez y Martín Goerling.

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Macri vaticinó un clima “similar al 2015”: “Somos muchos más de lo que el mundo imagina”

En la previa de la cumbre del PRO, el expresidente aseguró que hay un clima político similar al 2015, en momentos que logró llegar a la Casa Rosada.

“Veo a la gente muy contenta y arriba, me alegra porque significa que somos muchos más de lo que todo el mundo imagina. Y todos pensando que hay un futuro mejor. Hay un poquito del 2015, un poco más viejo pero con el pogo vigente”, señaló en el streaming partidario, ubicado en Parque Norte.

En otro tramo de la entrevista, planteó que “no hay que vender espejitos de colores” porque “después te explota todo por los aires”. A su vez, apuntó contra “los exacerbados que hay en todos lados”.

De cara a estos tiempos de la política, instó: “Hay que ponerse de acuerdo, respetar las reglas de juego, ser confiable, creíbles, predecibles. Estamos llenos de oportunidades”. Macri cerrará el acto y se espera anuncios de cara a la próxima elección presidencial.

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Alfredo Luis De Angeli en diálogo con MDZ

Alfredo Luis De Angeli
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Hernán Lacunza en diálogo con MDZ

Hernán Lacunza
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Una foto de unidad con gobernadores y referentes

La cumbre cuenta con la participación de las figuras con mayor responsabilidad de gestión en el país, lo que refuerza la idea de un "partido de gestión" frente a la impronta puramente ideológica de otras fuerzas. Entre los presentes se destacan:

  • Ignacio "Nacho" Torres: Gobernador de Chubut y una de las voces más fuertes del federalismo dentro del espacio.

  • Rogelio Frigerio: Gobernador de Entre Ríos, pieza clave en la articulación con otros sectores del centro político.

  • Jorge Macri: Jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, quien busca consolidar la autonomía de la Capital frente a las presiones nacionales.

Junto a ellos, se sumaron legisladores nacionales, provinciales y referentes territoriales de las 24 jurisdicciones, conformando un bloque que busca mostrar "volumen político" en un momento de fragmentación legislativa.

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El "PRO modelo 2027": Reconstrucción desde las bases

El plenario se realiza en un contexto de debilidad para el partido amarillo. Tras las elecciones legislativas de 2025, donde el PRO compitió en varios distritos bajo el ala de La Libertad Avanza (LLA), el bloque de diputados nacionales se redujo drásticamente a 12 integrantes.

La estrategia de Macri y su entorno, liderado por Fernando de Andreis —quien asumirá como secretario general del Consejo—, apunta a:

  • Recuperar banderas: Diferenciarse del discurso de Javier Milei en temas de gestión e institucionalidad.

  • Frenar la fuga de dirigentes: Consolidar a quienes permanecieron en el espacio pese a las presiones del oficialismo.

  • Federalismo: Mostrar volumen político con la participación de gobernadores como Rogelio Frigerio, quien integra uno de los paneles centrales del día.

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