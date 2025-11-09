Mauricio Macri citó al Consejo del PRO en medio de diferencias con Milei y su gabinete

El expresidente y titular del PRO , Mauricio Macri , convocó a una reunión del Consejo Nacional del partido para este miércoles con el objetivo de cerrar el año político y analizar el nuevo escenario de la fuerza amarilla tras las elecciones legislativas.

La convocatoria llega en medio de un nuevo capítulo de tensión entre Macri y Javier Milei , luego del reciente encuentro entre ambos, en el que no lograron coincidir en varios temas clave de gestión y conducción política.

El encuentro se llevará a cabo este miércoles a las 10 en la sede de la calle Balcarce, en el barrio porteño de San Telmo, y se enfocará en dos ejes principales: la reevaluación del rol del PRO dentro de la coalición opositora y el impacto del crecimiento de La Libertad Avanza (LLA), que absorbió parte del electorado y referentes del espacio.

Macri también cuestionó la decisión del Gobierno de aceptar la renuncia de Guillermo Francos como jefe de Gabinete y de designar en su lugar a Manuel Adorni, a quien calificó como un funcionario “sin experiencia” para esa responsabilidad.

Las diferencias entre ambos espacios se arrastran desde las legislativas porteñas del 18 de mayo, cuando la diputada macrista Silvia Lospennato criticó duramente al oficialismo por el fracaso del proyecto de “Ficha Limpia”. “El Presidente me defraudó después de leer el comunicado donde se lavaron las manos y me responsabilizaron injustamente”, expuso en su momento.

Aunque luego se logró una lista única en las elecciones de septiembre en la provincia de Buenos Aires, y esa alianza se extendió al plano nacional, las tensiones internas dentro del PRO persisten. Dirigentes como María Eugenia Vidal mantienen distancia del rumbo político actual, mientras crece la figura del nuevo ministro del Interior, Diego Santilli, que conserva fuerte respaldo dentro del partido.

Si bien no trascendieron los nombres de todos los asistentes, se espera la presencia de Cristian Ritondo, jefe del bloque del PRO en Diputados, y del jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri, entre otros referentes.

La cumbre buscará definir una posición común frente al Gobierno libertario y al mismo tiempo ordenar la interna amarilla de cara a un año clave en la reconfiguración del poder político.