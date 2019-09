Massa viene a Mendoza para apoyar a Fernández Sagasti

La candidata a gobernadora del PJ, Anabel Fernández Sagasti, apunta a fortalecer sus chances para los comicios de fin de mes con la visita de figuras nacionales de su sector.

Es por ello que este jueves pisará Mendoza Sergio Massa, el ex candidato presidencial del Frente Renovador que se unió al frente Todos no hace mucho tiempo.

Antes hará su paso por esta provincia el gobernador de San Juan, Sergio Uñac. A comienzos de año, Uñac comenzó a promover la unidad del PJ, pero se mostraba proclive a la candidatura de Roberto Lavagna. Sin embargo, se mantuvo a distancia de Alternativa Federal y, a fines de mayo, se volcó a favor de la fórmula FF.

Quien estaba más lejos de abrazar esta opción era Massa, quien supo ser uno de los animadores de Alternativa Federal. La última vez que vino a Mendoza fue en enero y lo hizo en carácter de candidato presidencial.

Sin embargo, todo cambió en junio, cuando tras varias semanas de suspenso, anunció su acuerdo con el kirchnerismo y selló su candidatura a diputado nacional.

La figura de Massa hace un poco de ruido aquí, ya que algunos dirigentes que integran Cambia Mendoza y permanecen alineados con Alfredo Cornejo eran seguidores suyos. Se trata del intendente de San Carlos Jorge Difonso; y el diputado provincial Guillermo Pereyra. Los dos rompieron con Massa debido a su alianza con Alberto Fernández y Cristina.

Es probable que el ex funcionario nacional y ex intendente de Tigre está durante la mañana del jueves en Mendoza. La agenda no está confirmada, pero, entre otras actividades, podría tener una reunión con productores del Este.

En cuanto a Uñac, el gobernador sanjuanino dará mañana una conferencia de prensa en un hotel céntrico, visitará una empresa metalúrgica y participará de un encuentro de intendentes justicialistas.

Fernández Sagasti ya recibió el apoyo del gobernador de San Luis, Alberto Rodríguez Saá, quien, por su lado, vino la semana pasada a Mendoza.

La visita más esperada de todas es la del candidato presidencial Alberto Fernández, quien seguramente volverá a la provincia antes de las elecciones del 29, aunque todavía no hay una fecha confirmada.