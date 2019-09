Massa se metió en la campaña de uno de los departamentos más peleados

El candidato del Frente de Todos a diputado nacional por la provincia de Buenos Aires, Sergio Massa, aprovechó su visita a Mendoza para apoyar a la candidata a intendenta en uno de los departamentos más reñidos tras las PASO. El dirigente llegó el departamento de Rivadavia para respaldar la postulación de Gabriela Lizana.

En las PASO, el Frente Elegí sacó 49, 23% de los votos en Rivadavia, mientras que el Frente Cambia obtuvo el 42,92%. Sin embargo, Lizana obtuvo el 15% de los votos, mientras que Miguel Ronco, actual intendente, sacó el 32,38%.

Massa contó que “Gaby siempre me planteó el problema que desgraciadamente se fue agravando con el paso de los años y que representa la falta de acceso al crédito, el costo de la logística, la energía. En la discusión de los grandes problemas que tiene el país la conocí a Anabel que nos tocó pelear juntos por los jubilados, para decirle al Gobierno que iba a pasar lo que finalmente pasó”, detalló.

Durante la actividad se realizó la firma de un Acta de Colaboración como consecuencia de la crítica situación en materia de seguridad y producción por la que está atravesando el departamento.

Lizana destacó que “me han escuchado hablar muchas veces de las cosas que le pasan a una comuna como la nuestra cuando no se apuesta al trabajo, lo que nos pasa a nosotros sucede en una gran cantidad de lugares del país”, dijo.

La postulante resaltó que la situación productiva del municipio tiene que ver con lo que le ha pasado a las economías regionales. “Nos aumentaron los costos, las tarifas, hicieron caer el mercado interno, con la exportación sola no alcanza. Cuando la producción está quebrada no tenemos trabajo, cuando no hay trabajo la consecuencia inmediata es la inseguridad", remarcó.

Lizana comentó que viene trabajando con Massa en diseñar estrategias para que los productos de Rivadavia puedan ser llevados a otro mercado y evitar la intermediación que tanto afecta a los productores: “Con Sergio hemos hablado mucho para diseñar políticas para luchar contra el delito como lo hicieron en el Municipio de Tigre”.

Formaron parte de la actividad que se desarrolló en un local céntrico la senadora nacional y candidata a gobernadora del Frente de Todos, Anabel Fernández Sagasti, los jefes comunales de Lavalle Roberto Righi y de Tunuyán Martín Aveiro, los diputados nacionales José Ignacio De Mendiguren y Diego Bossio, entre otros.