Más de 5000 personas sin techo se reunieron para pasar Navidad en el Congreso

La Navidad se festejó en el Congreso para las personas en situación de calle, en una actividad organizada por el MTE. Esta acción solidaria crece año a año.

El Movimiento de Trabajadores Excluidos (MTE), junto a Argentina Humana y el Frente Patria Grande, realizó este 24 de diciembre la novena edición de la cena solidaria “ Ninguna familia sin Navidad”, un operativo que transformó la Plaza de los Dos Congresos en un comedor a cielo abierto y que reunió a más de 5.000 personas en situación de calle y familias sin techo. La actividad se replicó en plazas de distintas ciudades del país.

El operativo comenzó durante la tarde y contó con un despliegue logístico que, según la organización, fue mayor al de años anteriores. Más de mil voluntarios participaron del armado de la estructura, que incluyó gazebos, mesas, estaciones de servicio y duchas móviles. Imágenes difundidas en redes sociales mostraron a militantes y cartoneros del MTE descargando desde camiones plegables y equipamiento para el evento, trasladados mediante un “pasamanos” hasta el interior de la plaza.

La propuesta no se limitó al servicio de cena. En el lugar hubo peluquería, espacios de cuidado personal y un área exclusiva para las infancias, donde niñas y niños recibieron juguetes y participaron de actividades recreativas con la presencia de Papá Noel. El menú, elaborado por 50 cocineras sociocomunitarias que sostienen comedores en barrios populares, tuvo tres pasos.

Las figuras que fueron a pasar Navidad en Congreso El componente cultural también fue parte del encuentro. Artistas como Alan Sutton, Barbi Recanati, Mariu Serrano y Mundo Arlequín, además de figuras como Eial Moldavsky, Alejandro Bercovich y Andrea Rincón asistieron para servir las mesas, compartir con los comensales y ofrecer espectáculos en vivo.

El contexto social y económico atravesó la jornada. Desde la organización señalaron que mientras en 2024 participaron cerca de 4.000 personas, este año la asistencia ascendió a más de 5.000, con una presencia creciente de familias y personas de clase media que atravesaron por primera vez las fiestas sin poder costear una cena.