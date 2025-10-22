Martín Lousteau y Graciela Ocaña cerraron su campaña a la expectativa de ser la tercera vía

Ciudadanos Unidos cerró su campaña este miércoles en La Boca . Martín Lousteau y Graciela Ocaña encabezaron el acto como candidatos porteños y criticaron al oficialismo y a Milei y llamaron a superar la grieta política.

El encuentro comenzó a las 18 en el predio de Pedro de Mendoza 965, con la participación de Martín Ocampo , postulante al Senado y actual procurador porteño, y Piera Fernández , segunda en la lista de Diputados.

El acto abrió con un video donde se mostraron fragmentos de discursos de Milei, declaraciones del expresidente Alberto Fernández y referencias a empresarios y dirigentes vinculados a escándalos de corrupción. Tras la proyección, Lousteau y Ocaña subieron al escenario.

“Basta. Es insoportable. Mejor sin tanto ruido”, lanzó Lousteau al comenzar su discurso. “Con tanto grito no se puede pensar ni arreglar el país. Tenemos un presidente que conoce el valor de su criptomoneda, pero no el valor del esfuerzo de una familia que intenta llegar a fin de mes”, expresó, en referencia a las políticas económicas del Gobierno.

El economista también cuestionó la falta de medidas para las pymes y el aumento del desempleo, señalando que “la Argentina pasó de una inflación descontrolada a una economía paralizada”. Planteó, en cambio, la necesidad de “construir otra forma de hacer política, basada en la estabilidad y el diálogo”.

A su lado, Ocaña remarcó: “El futuro se construye, no se destruye. Por eso impulsamos Ciudadanos Unidos, porque creemos en una política sin gritos, sin corrupción y con equilibrio”.

Más tarde, Piera Fernández destacó la urgencia de una reforma educativa, con aumentos salariales para docentes y mejoras en infraestructura escolar y universitaria. Además, pidió abordar un plan nacional de salud mental desde el Congreso.

Martín Lousteau cerró el acto de Ciudadanos Unidos

Lousteau retomó la palabra para subrayar la necesidad de una reforma tributaria y de mayor inversión en universidades y hospitales públicos. “Hay fondos, pero no se prioriza lo importante”, afirmó. También criticó el auxilio financiero que el Gobierno negocia con Estados Unidos: “Es un rescate de último momento para pagar deuda, como ya ocurrió con Macri y Caputo”.

El espacio Ciudadanos Unidos, impulsado por los gobernadores Pullaro, Llaryora, Valdés, Sadir, Torres y Vidal, hará su debut nacional este fin de semana con una propuesta que busca superar la polarización entre La Libertad Avanza y el kirchnerismo. En la Ciudad, la alianza mantiene su propio sello, aunque forma parte de la misma construcción política.