Marra, Villarruel y los alertas que Las Fuerzas del Cielo nunca vieron

En el salón central de la Rural, el asesor presidencial estuvo en una mesa con el presidente de River Plate, Jorge Brito, y otros comensales más. A dos mesas suyo estaba su primo, el ministro Luis Caputo, no muy aplaudido en esta ocasión y, un poco más lejos, Guillermo Francos. Con el jefe de la cartera económica se estrechó en un abrazo cuando llegó mientras que al jefe de Gabinete no intentó cruzarlo. Cuestiones de gente que se ve a diario, seguro.

"Acá no se viene a especular. Se viene a defender con uñas y dientes las ideas del presidente. Y en esa batalla, la lealtad no es una opción: Es una condición. Quien cuestione a quienes llevan esa bandera no están criticando un armado. Están cuestionando al presidente mismo y a la causa que nos trajo hasta acá", expresó la hermana presidencial y verdadera jefe del Gobierno en su red social ante la andanada de críticas escuchadas por la confección de las listas de candidatos en la provincia de Buenos Aires, todos productos de las defectuosas canteras de la familia Menem y Sebastián Pareja .

Agustín Romo, Lucas Sagaz Luna, Daniel Parisini (Gordo Dan) vivieron esta última semana lo mismo que padeció hace algunos meses otro antiguo compañero de ellos, Ramiro Marra, uno de los fundadores del mileísmo, hoy también expulsado del oficialismo nacional.

Agustín Romo, Javier Milei y el Gordo Dan Foto: Agustín Romo Agustín Romo, Javier Milei y el Gordo Dan, aprecio del presidente, destrato de El Jefe. Foto: Agustín Romo

Ellos y otros más fueron quienes con sus propios recursos solventaban las presencias de Milei (Javier, no Karina) por todo el país, pagando los gastos que ocasionaban los alquileres y hasta la comida del candidato, que paseaba tal cual rockero por todo el AMBA. "Es una pelea de ella con Santiago y la garpamos nosotros", fue la primera reflexión.

Sin embargo, inmediatamente, aparecen las emociones. "La verdad es que es todo muy raro. Elijen barrabravas, mafiosos, gente que estuvo militando toda la vida con el kirchnerismo y a nosotros no nos dan nada. Ellos no saben hablar, no pueden defender una idea y los premian con cargos para hablar por Milei en las legislaturas. Una locura", confesó la fuente que aún no entiende qué pasó.

"Ojo, que con nosotros afuera, ahora todos los focos van a caer en Karina. Y eso no es lo mejor que le puede pasar a Javier. Ella lo controla de una manera que supera lo obsesiva". Apenas dice eso, recuerda su pelea con otra persona con gran influencia presidencial como Sandra Petovello, la recluida ministra de Capital Humano, y cómo prefiere que "el presidente siempre esté con gente como Lilia Lemoine u cualquiera que tenga a mano, pero nunca deja que nadie esté presente permanentemente. Si eso sucediera, ella quedaría en segundo plano".

Otro integrante de Las Fuerzas del Cielo le confesó a este cronista: "Es importante dejar el cierre de listas atrás, y hay esfuerzos de ambos lados en eso. Pero el cierre fue malo y quizás tiene algún costo electoral, aunque no habrá batalla adicional porque Karina es jefa".