Mario Vadillo, el "defensor" de los consumidores que quiere llegar al Congreso

El Frente Verd e es uno de los ocho espacios políticos que competirá en las elecciones nacionales en Mendoza. Mario Vadillo , abogado especializado en derechos de los consumidores, competirá por una banca en el la Cámara Baja del Congreso el próximo domingo.

A sus 61 años, encabeza la lista del Frente Verde, una alianza entre el Partido Verde —que actualmente preside— y Libres del Sur, con una plataforma centrada en la defensa ambiental y en la crítica a lo que denominan “impuestos abusivos”.

Vadillo es un nombre conocido en la política mendocina de la última década. Fue diputado provincial entre 2017 y 2021 por Protectora, el espacio que compartió con José Luis Ramón y que logró notoriedad por su trabajo en la defensa de los consumidores.

Ambos fueron socios en la ONG Protectora, desde donde saltaron al escenario político. Sin embargo, la sociedad entre ambos se rompió tras las elecciones de 2019, cuando compartieron fórmula para la gobernación y las diferencias internas terminaron en ruptura.

Tras su alejamiento de Ramón, Vadillo intentó sostener un armado propio con aliados. Fundó junto al exsenador provincial Marcelo Romano el espacio Ciudadanos por Mendoza, aunque ese proyecto pronto quedó en el olvido. Más tarde, recaló en el Partido Verde, desde donde consolidó su perfil ambientalista y se presentó como candidato a gobernador en 2023. Terminó en la cuarta posición, copn el 11,8% de los votos.

Mario Vadillo y el Frente Verde

Ahora buscará llegar al Congreso, por lo que aspira lograr el acceso a una banca y tratando de consolidar al Frente Verde como la "tercera fuerza" de Mendoza.

De profesión abogado, recibido en la Universidad Nacional de Córdoba en 1994, Vadillo se especializó en derechos de los consumidores. Su discurso combina la defensa del bolsillo ciudadano con una fuerte posición ambientalista. En sus intervenciones públicas suele reivindicar la Ley 7722, que prohíbe la minería metalífera a gran escala en Mendoza, y advierte sobre los riesgos ambientales y económicos de modificarla.

En su campaña, insiste en que “el Estado debe proteger al consumidor, no exprimirlo con impuestos abusivos”, y sostiene que la agenda ambiental “no puede seguir siendo un tema secundario”. Su desafío será capitalizar ese discurso en un escenario político nacional donde los espacios verdes aún intentan consolidarse.

En el plano personal, Vadillo tiene dos hijas que viven en España. Si bien los candidatos deben presentar declaraciones juradas ante la Oficina Anticorrupción (OA), no lo hizo. La última declaración jurada disponible fue como diputado provincial en 2021, donde dijo poseer un inmueble, mientras que su cónyuge figura como propietaria de otro. Ambos comparten un departamento. Además, declaró tener títulos, acciones y participación en sociedades que no cotizan en bolsa. Hasta hace cuatro años, poseía un Nissan Sedan Note Exclusive.