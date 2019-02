Mario Abed: "¡Por supuesto que quiero ser vicegobernador!"

"Sigo insistiendo en que son las capacidades las que se miden y no solo una cuestión de género. Por supuesto que podría haber sido una mujer la candidata a gobernadora. Pero creo que muchos hombres podemos representar muy bien a las mujeres", dijo el intendente de Junín en diálogo con MDZ Radio. Sobre una foto sin bigote que relacionan con el marketing a una candidatura explicó: "Me pasé la tijera de más, porque fumo, está canoso y se me pone muy amarillo".