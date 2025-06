María Eugenia Vidal, sobre Cristina Fernández de Kirchner: "Si una persona pobre comete un delito, ¿llega a la Corte Suprema?"

"Eso que debería ser una obviedad en cualquier parte del mundo en nuestro país no lo es, y creo que es un mensaje del fin de la unidad, del doble discuso, de las excusas. Es la oportunidad de demostrarle a los argentinos que no hay privilegios, de que todos somos iguales ante la ley. Que llega un día que, por más que tengas los mejores abogados y presentes cientos de recusos, la corte termina de fallar y ese día se termina la discusión", continuó la ex gobernadora de la provincia de Buenos Aires.

"Si la tocan a Cristina, que quilombo se va a armar"

Con respecto a la posible movilización que resultaría de la ratificación de la condena, María Eugenia Vidal aseguró que "no pueden dejarnos extorsionar por amenaza de violencia". "El derecho a la protesta es un derecho constitucional. Que se manifiesten, me parece muy bien. Pero no pueden ser violentos, no pueden ocupar el espacio publico que es de todos, no pueden amenazar con que 'si la tocan a cristina, que quilombo se va a armar', no podes amenazar a la sociedad con que se va a terminar la paz social si condenan a una diriente política después de que una decena de jueces y fiscales a lo largo de mas de 10 años confirmaron su culpabilidad. Eso es extorsivo con el resto de la sociedad y no es democratico" afirmó.

"En el país que yo quiero vivir, los delincuentes están en la carcel, y estar en la carcel no es ningún certificado de dignidad. No es el mensaje que le quiero dar a mis hijos que alguien se enorgulleza de ir preso", comentó la diputada con respecto a los últimos dichos de Cristina Fernández de Kirchner.

"Yo pregunto, para cualquiera de los vulnerables o personas pobres que Cristina dice defender: si cometen un delito, ¿llegan a la Corte Suprema? ¿Tardan más de diez años en condenarlos? ¿Tienen abogados como Beraldi? ¿O van derecho a la comisaría y de ahí directo a lo que dictamine el fiscal de curso?", reflexionó Vidal.

"El relato se cae a pedazos"

Por otro lado, respecto a las "irregularidades" que denuncian desde el entorno de Fernández de Kirchner, la ex gobernadora asegura que "esto no es una opinión, no es un debate, no es lo que le parece a cada uno".

"Hay una persona que era cajero de un banco, que se volvió empresario apenas ganó el kirchnerismo y que fue beneficiario de un montón de obras, que no solamente no cumplió sino que además era el mismo que le alquilaba los hoteles a Cristina y que era su socio comercial. Vimos a la gente contando la plata en la Rosadita. No se trata de opinión, es lo que pasó. Y eso está en el expediente. El elegato de (Diego) Luciani fue incuestionable. La mayor parte de los jueces y ficales que intervinieron en este proceso fueron nombrados por un senado peronsita. ¿De qué fiscales y jueces que los persiguen estamos hablando? Si muchos de ellos fueron nombrados y propuestos por la propia Cristina. El relato se cae a pedazos", asegura.

"Yo creo que en todas estas instancias, habiendo pasado por tantos jueces y fiscales, no se puede alegar la parcialidad de la justicia. Son demasiados los magistrados que intervinieron, demasiadas las defensas, las instancias de juicio, las oportinidades que tuvo Cristina para demostrar su inocencia y no lo hizo", concluyó Vidal.