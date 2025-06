El Gobierno baja el perfil ante el inmintente fallo contra Cristina Fernández de Kirchner

Mientras los tres supremos del máximo tribunal se encuentran reunidos por la convocatoria de su titular, Horacio Rosatti, para definir el futuro de la Causa Vialidad y Fernández de Kirchner, en Balcarce 50 lo que más destacan por estas horas es que el llamado "pone en evidencia que el Gobierno no tuvo nada que ver".

En el Ejecutivo remarcan que el fallo que puede ratificar la condena a 6 años de prisión -domiciliaria, debido a su edad- y la inhabiltación perpetua a ejercer cargos públicos está en manos de tres jueces que preceden la llegada del presidente Javier Milei. En ese sentido, señalan que el Gobierno intentó nombrar dos nuevos cortesanos cuando designó por decreto a Ariel Lijo y Manuel García Mansilla, pero la maniobra no tuvo éxito.

Eso, aseguran, es prueba suficiente de que la Casa Rosada no tuvo injerencia alguna sobre el proceso judicial que enfrenta la líder del PJ Nacional. El argumento que esgrimen en los pasillos del palacio de Gobierno es que quieren que cualquiera que haya cometido un delito pague por él, y que en todo caso corresponde a la Corte definir si ese fue el caso de la expresidenta.

Con el argumento de que nada tuvieron que ver con sus nombramientos, en Casa Rosada aseguran que la Causa Vialidad corre por un carril completamente ajeno al del Gobierno. "Es un tema policial, no es nuestro", afimaba con ironía un funcionario con despacho en Balcarce 50.

Sin embargo, un sector del Ejecutivo más ligado a Las Fuerzas del Cielo, el espacio que se mueve bajo el paraguas del asesor Santiago Caputo, reconoce que el fallo plantea algunas incomodidades para La Libertad Avanza, que había preparado buena parte de su estrategia judicial en función de la rivalidad con Cristina Kirchner.

Cristina Kirchner-PJ.jpg La Corte Suprema de la Nación define el caso de la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner. Juan Mateo Aberastain

Las diferentes posturas dentro del Gobierno

"No me gusta que vaya un expresidente preso. Si debe ser condenada que sea condenada", aseguró a este medio un colaborador del asesor, mientras que otra figura ireemplazable de su entorno se mostró muy crítica con el tratamiento mediático del fallo, teniendo en cuenta que los rumores acerca de una posible condena contra la expresidenta comenzaron a alimentarse desde la última semana, con especiulaciones de que sea información filtrada a la prensa por el propio máximo tribunal.

"Es el fallo más importante de la década, no es un chisme de LAM", disparó la fuente, que si bien planteó que "a esta altura no cree que sea discutible si hubo o no delito, remarcó que este proceder de la relación mediático-judicial (que incluyó cuentas regresivas en algunos canales) "ensucia el fallo".

Mientras tanto, un alto funcionario de habitual diálogo con el presidente había evaluado este lunes que la eventual condena contra Fernández de Kirchner era tan desafiante como beneficioso para La Libertad Avanza, considerando el cambio de estrategia que representa para la estrategia electoral.

Un cambio de estratagia para La Libertad Avanza

Por un lado, plantearon que una foto de la expresidenta detenida alimentará una "victimización" de Fernández de Kirchner que promoverá el ordenamiento de un peronismo unificado, lo cual se veía improbable semanas atrás con el recrudecimiento de la interna entre Axel Kicillof y su madrina política.

Además, la salida de Cristina representaría una pérdida para la narrativa electoral del Gobierno, que había encarado la campaña de la Ciudad de Buenos Aires con el lema "kirchnerismo o libertad". Con la líder de la fuerza opositora fuera del juego, la amenaza de su regreso ya no es un recurso que los libertarios pueden emplear para encolumnar tras de sí a las diferentes corrientes de la oposición dialoguista.

Sin embargo, este lunes señalaban a este medio que la inhabilitación de la candidatura de Fernández de Kirchner saca de la cancha a la única figura de la oposición con una importante tracción de votos, algo que inevitablemente beneficia al armado de La Libertad Avanza, ya que consideran que esos votos no se trasladarán automáticamente a un eventual delfín elegido por la expresidenta.

Si eso ocurre, la tropa violeta que conduce Karina Milei deberá repensar su estrategia en el conurbano bonaerense de cara a las próximas elecciones del 7 de septiembre y las nacionales de octubre, con la posibilidad de guardar al candidato que preparaban para competir contra la líder del PJ para disputar los comicios que determinan las bancas del Congreso Nacional.

Mientras tanto, Fernández de Kirchner aguarda en la sede del PJ del barrio porteño de Constitución rodeada por los senadores nacionales de su partido por la resolución del máximo tribunal, que podría rechazar su recurso extraordinario y dando por finalizada así su larga carrera política.

En ese contexto, dirigentes, sindicalistas y militantes se aglomeran en la sede de Matheu para brindar apoyo a la referente peronista a la espera de la decisión del fallo.