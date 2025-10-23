María Eugenia Talerico cerró en La Plata la campaña de Potencia con críticas a LLA

María Eugenia Talerico eligió a la Ciudad de La Plata para cerrar la campaña de " Potencia " en la provincia de Buenos Aires. El acto, que la tuvo como principal oradora, se llevó adelante en uno de los salones de un coqueto hotel ubicado en pleno centro de la Capital bonaerense.

Casualmente ese es el hotel elegido por Fuerza Patria como búnker para esperar el resultado de las elecciones.

La primera candidata a diputada nacional de "Potencia" estuvo acompañada por los demás integrantes de la lista a legisladores bonaerenses que la precedieron en la palabra.

Durante su discurso, Talerico dijo que “ Potencia es una realidad que le va a dar valores a la provincia de Buenos Aires “.

“No se puede entrar a la política pensando en los negocios que se van a hacer", aseguró. Y luego agregó: "Discuten en público pero en privado se ponen de acuerdo para repartirse los negocios, olvidándose de los bonaerenses y con políticos que miran para otro lado”, enfatizó.

Asimismo, precisó que va a dar en el Congreso la discusión para que la provincia de Buenos Aires recupere los puntos de coparticipación que perdió.

“A pesar de las diferencia ideológicas que tenemos, hay que empezar a construir puentes de diálogo para sacar adelante el país. Nosotros venimos a acompañar, con nuestros diferencias a este gobierno”, sostuvo la candidata a diputada de "Potencia".

Cargando contra La Libertad Avanza (LLA), continuó: “Advirtamos a la ciudadanía que no es en las listas de La Libertad Avanza donde van a encontrar a las personas que apoyan este rumbo. Que son listas armadas por el peronista Sebastián Pareja, Lule Menem y el massista de primera hora Alejandro Carrancio”, denunció.

Talerico junto a Ricardo Stodart exdirector de Vialidad Nacional

“La hija del ´Nene´ Vera está en la lista. La lista de La Libertad Avanza es una trampa para el futuro”, remarcó la principal candidata de "Potencia".

En el tramo final de su discurso de cierre de campaña, Talerico aseguró que el 10 de diciembre, desde el Congreso, va a "revolucionar con argentinos honestos la forma de hacer política en Argentina“.