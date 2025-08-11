Margarita Stolbizer se arrepintió de votar a favor de la Ley Bases de Javier Milei: "Pequé de ingenua"

Margarita Stolbizer señaló que apoyó la Ley Bases tras un compromiso y porque el proyecto se limitó a la emergencia económica, fiscal y financiera.

La diputada nacional por Buenos Aires, Margarita Stolbizer (Encuentro Federal), reconoció que se arrepiente de haber votado a favor de la Ley Bases impulsada por el presidente Javier Milei. “Hoy, a la luz de lo que pasó, siento que pequé un poco de inocente”, afirmó.

A más de un año de la sanción del megaproyecto, Stolbizer sostuvo que el Gobierno introdujo una serie de cambios respecto del texto original: “Ya no era ni por asomo lo que era el anterior”.

“En aquellas condiciones no estuvo mal. Cuando el Gobierno revisa su primera actitud y decide llevar adelante solo un proyecto de Ley Bases, ya no era ni por asomo lo que era el anterior”, explicó.

También agregó que el oficialismo “lo acotó en ese primer artículo a la emergencia económica, fiscal y financiera": "Era lo que le habíamos pedido. Yo voté entonces en general porque, un poco, me había comprometido”.

El arrepentimiento de Margarita Stolbizer “Hoy, a la luz de lo que pasó, puedo decir: ‘Bueno, pequé de inocente’, pero en aquel momento era bastante razonable que yo votara la Ley Bases en general sin prever lo que iba a pasar después”, se sinceró.