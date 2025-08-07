Encuentro: la alianza registrada por Emilio Monzó y Margarita Stolbizer para competir juntos en PBA

Después de romper con Somos, Emilio Monzó y Margarita Stolbizer registraron Encuentro, para competir en las elecciones de octubre en Buenos Aires.

Después de abandonar la coalición Somos Buenos Aires, Emilio Monzó y Margarita Stolbizer decidieron unirse de cara al cierre de alianzas de este jueves para competir juntos en las elecciones de octubre.

Ambos conformaron la alianza Encuentro, que integra al Partido del Diálogo de Monzó, al GEN, de Stolbizer, y a otras dos agrupaciones (Partido País y Unión Popular Federal).

Monzó será el candidato principal para diputado nacional por la provincia de Buenos Aires, mientras que Stolbizer lo acompañará como segunda en la lista.

Cabe destacar que Unión Popular Federal forma parte en la provincia de la alianza Es con Vos, Es con Nosotros junto con el Partido Republicano Federal. Sin embargo, en la elección nacional no repetirán esta alianza, y UPF estará dentro del frente liderado por Stolbizer y Monzó.