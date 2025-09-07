Manuel Passaglia rompió la polarización entre La Libertad Avanza y Fuerza Patria en la Segunda Sección

Hechos tuvo una buena performance con el 24% de los votos en el distrito en el que se hizo fuerte. El ex intendente se impuso por amplio margen en San Nicolás.

La propuesta electoral de Passaglia propone un mensaje directo a los votantes: "Hace falta Hechos, que se hagan obras, y hagan funcionar esta ciudad maravillosa".

El espacio Hechos, liderado por Manuel Passaglia, obtuvo el 24% de los votos en la Segunda Sección Electoral y rompió con la polarización que marcaron las elecciones que tuvieron lugar este domingo.

Passaglia se ubicó a 5 puntos de Natalia Blanco (La Libertad Avanza), que obtuvo el 29% de los votos; y a 11 de Diego Nani (Fuerza Patria), que sacó el 35%.

En San Nicolás, Passaglia arrasó con el 50% de los votos, Fuerza Patria sólo logró el 23% y La Libertad Avanza alcanzó el 17%.

“Hechos es una realidad, llegó para quedarse y competir en la Provincia de Buenos Aires. Rompimos la nefasta polarización entre los kirchneristas y los libertarios que tanto daño le está haciendo a todos los vecinos”, expresó Passaglia a través de sus redes sociales tras conocerse los primeros resultados oficiales.