Manuel Adorni debuta al mando del Gabinete: primera cumbre sin Javier Milei y con foco en ordenar la gestión

Manuel Adorni encabezará su primera cumbre de Gabinete ampliado con la mira puesta en ordenar la gestión de cara a las medidas clave que impulsa el Gobierno.

Tras cerrar este jueves su primera ronda de encuentros con cada uno de los ministros, el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, tendrá este miércoles su primera reunión de Gabinete ampliado para reforzar el “diálogo interno”.

El exvocero dará el paso oficial para consolidarse como el reemplazo de Guillermo Francos. Se espera que conduzca su cumbre de lanzamiento junto a la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, y sin la presencia de Javier Milei.

Guillermo Francos y Manuel Adorni 4/11/25 Manuel Adorni encabezará su primera reunión con los nueve ministros como jefe de Gabinete, en reemplazo de Guillermo Francos. Presidencia Presidencia De esta manera, Adorni pretende dar inicio a un esquema de encuentros con una periodicidad de diez días para poner en pie su plan de fomentar la coordinación entre los ministerios y retomar el diálogo con los gobernadores.

En paralelo, el flamante jefe de Gabinete busca avanzar con las auditorías y revisiones sobre las direcciones y áreas en la órbita de Gabinete, con el objetivo de realizar modificaciones que considere adecuadas.

Javier Milei mueve fichas con reuniones claves para impulsar las reformas Asimismo, el Consejo de Mayo se reunirá a las 11.30 para avanzar en la presentación de los proyectos legislativos que surgieron del Pacto de Mayo firmado en la provincia de Tucumán, y en medio de las negociaciones encaradas con el Gobierno por el Presupuesto 2026 y las reformas laboral e impositiva.