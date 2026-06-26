Manuel Adorni contra las cuerdas: se acortan los tiempos y hay tensa espera en el Gobierno

El jefe de Gabinete, Manuel Adorni , entró en horas decisivas. Distintos funcionarios de la Casa Rosada dan por confirmado que el funcionario dejará el cargo durante este fin de semana . El presidente Javier Milei está en España y se espera que, a su regreso, el sábado por la mañana, se conozcan cambios.

La situación de Adorni tocó fondo. Ya sin hablar con la prensa ni figurar en reuniones políticas, su rol en el Gobierno quedó reducido a la nada misma. Incluso estorba en el Congreso de la Nación, ya que hace meses el oficialismo no sanciona ninguna ley porque los aliados no quieren quedar pegados a un oficialismo que protege a un funcionario que omitió declarar 500 mil dólares en su declaración jurada.

A pesar de haber resistido lo más que pudo con el apoyo de Karina y Javier Milei, la situación de Adorni llegó a un punto de no retorno. De hecho, las declaraciones del presidente de esta mañana desde España fueron un indicio de que algo cambió. Por primera vez, reconoció que " si la Justicia lo encuentra culpable" él mismo "lo vuela de una patada ".

"Lo que dijo Milei pegó fuerte en el Gobierno, porque a partir de hoy dejaron trascender que Adorni se va el fin de semana", reconoció en diálogo con MDZ una de las figuras centrales de la mesa política.

Todo esto reabre una danza de posibles reemplazantes de Manuel Adorni en la Jefatura de Gabinete. Los dos nombres con mayores chances de llegar al cargo, según pudo sondear este cronista, son Diego Santilli y Pablo Quirno .

El primero de los dos llegaría con la promesa de una tregua entre Santiago Caputo y Karina Milei. Un hombre que, a diferencia de otros dirigentes como Patricia Bullrich, construyó confianza en los distintos sectores de La Libertad Avanza desde que llegó al Gobierno en noviembre de 2025. Además, fue uno de los gestores de las distintas piruetas políticas que se implementaron en el Congreso para que Adorni siguiera en el cargo.

Karina Milei junto a Diego Santilli.

Quirno llegaría bajo el ala de Karina Milei. El funcionario pasó por el Ministerio de Economía y luego por la Cancillería. En todos los lugares donde estuvo siempre mostró lealtad al Jefe, algo que en las filas violetas se pondera más que otras cualidades.

"Salvo que Javier llegue de España con un nombre bajo el brazo, el reemplazante no sale de ahí", reconoció una alta fuente que desfila por los pasillos de la Casa Rosada.

Ya es sabido que Sandra Pettovello nada quiere saber con levantar su perfil y que Martín Menem cumple una de las tareas fundamentales para La Libertad Avanza en la Cámara de Diputados. Sin embargo, son soldados de Karina y saben que, si el Jefe baja una orden, ellos deberán obedecer.

El ultimátum de Patricia Bullrich a Karina Milei

En este escenario, el jueves a última hora Karina Milei se comunicó con la jefa de bloque de senadores de La Libertad Avanza, Patricia Bullrich. Allí, la exministra de Seguridad le dio un ultimátum al Jefe: "Lo tienen que echar antes del miércoles, porque ahí ya no vamos a poder hacer nada".

La secretaria general de la Presidencia le pidió tiempo, a la espera de que el mandatario volviera al país para que se confirmara la decisión.

Manuel Adorni con Patricia Bullrich

El jueves, Bullrich dejó sin quórum una sesión en el Senado en la que la oposición y los bloques considerados aliados al oficialismo se encaminaban a avanzar con la interpelación a Manuel Adorni. "Ya pasamos la prueba del jueves, no nos quedan más balas para seguir aguantando en el Congreso", reconoció una espada parlamentaria de La Libertad Avanza.

En la Cámara de Diputados, la comisión de Asuntos Constitucionales tiene previsto abrir sus puertas el miércoles. Todo indica que allí el kirchnerismo, junto con el bloque de Provincias Unidas y el PRO, firmará un dictamen para avanzar también con la interpelación y la remoción del jefe de Gabinete.

Claro, eso ocurriría si antes Adorni no es eyectado de su cargo.