Maipú lanzó un plan con beneficios para declarar obras y actividades no habilitadas

El Honorable Concejo Deliberante de Maipú aprobó la Ordenanza Nº 7734, publicada este miércoles en el Boletín Oficial, que crea nuevos programas de regularización urbana y comercial, además de un régimen especial de facilidades de pago para los contribuyentes del departamento.

La norma establece el “Programa de regularización de superficies cubiertas”, que busca incentivar a los vecinos a declarar construcciones realizadas sin autorización municipal. Quienes se adhieran al plan dentro de los 90 días previstos quedarán exentos del pago de multas, aunque deberán presentar planos de relevamiento y abonar los aforos correspondientes.

En paralelo, se implementa el “Programa de regularización de actividades comerciales, industriales y civiles”, destinado a formalizar emprendimientos no habilitados. Los contribuyentes que se sumen también tendrán beneficios: estarán exceptuados de sanciones tributarias y, en el caso de jóvenes emprendedores o empleadores de jóvenes, accederán a exenciones de derechos administrativos y descuentos del 50% en tasas municipales durante un año.

Otro punto destacado de la ordenanza es la creación de un régimen especial de facilidades de pago para deudas municipales. Los contribuyentes podrán regularizar en hasta 12 cuotas sin interés, o extender los plazos hasta 60 meses con financiamiento. El plan incluye la posibilidad de refinanciar deudas en gestión judicial y de facilitar la transferencia de inmuebles del IPV y el Banco Hipotecario.