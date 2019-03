Macri por Macri: "Con el corazón, no quería que fuera Presidente"

La relación entre Franco Macri y Mauricio es una de las intrigas más atractivas que han rodeado al poder en los últimos años en Argentina. Por la tensión que hubo entre ellos y hasta por declaraciones de ambos y sospechas de corrupción que están en la justicia. El Presidente habló con dolor en la última entrevista realizada cuando cumplió 60 años, debido a los problemas de salud de su padre.

Antes, hubo varios cruces. Incluso cuando Franco sugirió que no quería que su hijo fuera presidente. En una de las últimas entrevistas realizada para la televisión así lo definió. “En China me preguntaban por mi hijo. Yo les respondía que con el corazón no quería que fuera presidente”, respondió. La entrevista la realizaba el periodista Carlos Pagni con un colaborador que luego cobraría más notoriedad: el actual ministro Nicolás Dujovne.

En la misma entrevista, sin embargo, aseguró que Mauricio le había "devuelto el entusiasmo".

Otro de los momentos recordados de Franco Macri, creador de Socma y otras empresas, fue cuando escribió sus memorias: "Macri por Macri". Al hablar del tema y sobre todo de las sospechas que rodearon a la gestación de su fortuna dijo que "hay mucha envidia con el éxito" en Argentina.